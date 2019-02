Llegó a Spotify la versión de Morrisey de “It’s Over”, de Roy Orbison

California Son, el próximo disco de Morrisey, integrado enteramente por covers, saldrá al mercado el 24 de mayo, pero el primer adelanto ya fue dado a conocer por el músico. Se trata de una versión de “It’s Over”, una canción de Roy Obirson de 1964 que fue versionada antes por Bonnie Tyler, Billy Mackenzie y Miley Cyrus, entre otros. Morrisey la canta ahora acompañado por LP, y ya se lo puede escuchar en Spotify.

Moz anunció también que invitó a varios artistas a grabar con él las 12 versiones que componen California Son: Ed Droste, de Grizzly Bear, lo estará acompañando en “Morning Starship” (de Jobriath); Ariel Engle, de Broken Social Scene, lo hará en “Don’t Interrupt the Sorrow” (de Joni Mitchell); Petra Haden estará en “Only a Pawn in Their Game” (de Bob Dylan) y en “When You Close Your Eyes” (de Carly Simon); Sameer Gadhia, de Young the Giant, participará en “Days of Decisions” (de Phil Ochs), y ahora se supo que Billie Joe Armstrong, de Green Day, y Lydia Nigth, de The Regrette, cantarán en “Wedding Bell Blues” (de The Fifth Dimension). También habrá versiones de “Loneliness Remembers What Happiness Forgets” (de Dionne Warwick), “Lady Willpower” (de Gary Puckett), “Lenny’s Tune” (de Tim Hardin), “Some Say I Got Devil” (de Melanie) y “Suffer the Little Children” (de Buffy Sainte-Marie).

La producción del disco, que saldrá por el sello Etienne, del propio Moz, está a cargo de Joe Chiccarelli, que tiene en su haber la participación en álbumes de artistas tan diversos como Elton John, Tory Amos, Al Steward y Julieta Venegas, entre muchísimos otros.