Maldonado: ediles frenteamplistas presentan hoy acción judicial para acceder a información financiera

El edil frenteamplista Fermín de los Santos presentará hoy una acción judicial, luego de que la Intendencia Departamental de Maldonado (IDM) desestimara un pedido de acceso a la información pública realizado el 8 de enero, en el que la bancada del Frente Amplio solicitaba información sobre la situación financiera de la comuna en 2018 y a inicios de 2019. De los Santos dijo a la diaria que la IDM enfrenta un endeudamiento “histórico” en torno a los 90 millones de dólares. “Tenemos la certeza de que la intendencia está con apremios financieros”, afirmó.

El pedido fue desestimado con el argumento de que aún no se dispone de los datos requeridos y que la administración todavía está dentro del “plazo constitucional” para brindar esa información. Según dijo el secretario general de la comuna, Diego Echeverría, son datos que suelen presentarse a mitad de año junto a la rendición de cuentas. No obstante, De los Santos afirma que no se puede esperar a esa instancia porque “la bancada del Partido Nacional está constantemente trabajando para conseguir recursos y endeudarse más, en pagos a largo plazo que involucran a futuros gobiernos”. “No podemos esperar a que en junio nos hagan el cierre de 2018”, manifestó.

La semana que viene De los Santos cursará otra acción judicial para dirimir el pedido de información sobre la recaudación de la IDM al 31 de enero, que presentó el 25 de enero y la comuna también desestimó. “Ellos argumentaron que el pedido se hacía antes de tiempo, pero tienen la información en tiempo real y hasta 40 días hábiles para responder”, señaló el edil, que además reiteró el pedido el 5 de febrero y aún no se lo contestaron. “Hay un denominador común en las no respuestas de la administración, que es cuando refieren al tema económico”, aseguró. Además, la bancada frenteamplista solicitó una auditoría económica a la IDM por intermedio del Tribunal de Cuentas, que se va a efectuar en marzo y tiene como fecha tope para presentar sus resultados octubre de 2019.