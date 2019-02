Miranda dijo que es un “error” no apoyar la iniciativa del gobierno de crear un grupo de contacto sobre situación en Venezuela

Con el auspicio de la Unión Europea (UE) y Uruguay, el jueves tendrá lugar en Montevideo la primera reunión del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela. En principio, ese encuentro en la Torre Ejecutiva contará con la presencia de ocho miembros de la UE y cinco países de América Latina, pero se espera que se sumen más países al listado original, según informó ayer Radio Uruguay.

Ayer, el Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) reiteró su posición sobre la situación en Venezuela. Mediante un comunicado, sostuvo que no le reconoce “legitimidad” a Nicolás Maduro como presidente del país caribeño y que, en cambio, reconoce al presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, como “presidente encargado”. El directorio manifestó que esta es la “única vía” que garantiza una salida democrática y “habilita la convocatoria a elecciones libres”. Por último, reitera que el gobierno uruguayo “deshonra la tradición del país” y sólo contribuye a “su desprestigio internacional, con su silencio cómplice y frecuente actitud vacilante, frente a una realidad de cuyo carácter autoritario no debiera dudarse”.

El diputado nacionalista Pablo Abdala recalcó que reconocer a Guaidó como “presidente encargado” no es tomar una postura “por un bando u otro”, o querer que Guaidó se quede cinco años en el gobierno, sino que es el “camino” para que se “convoque a elecciones libres”. Sobre la reunión del grupo internacional, Abdala dijo que no tiene “muchas expectativas”. “De ese ámbito no va a salir ninguna instancia de negociación, porque está claro que el diálogo ya se intentó y fracasó en Venezuela. Entonces, estos esfuerzos terminan siendo funcionales al régimen de [Nicolás] Maduro”, sentenció.

El presidente del Frente Amplio, Javier Miranda, dijo a la diaria que no hay alternativa de salida política en Venezuela si no es por medio del diálogo. “Algunos políticos en Uruguay y en el exterior plantean el no diálogo, pero frente a eso sólo hay una alternativa: el enfrentamiento. Eso es un error. Sobre todo cuando se están abriendo alternativas fuertes e importantes como esta instancia, y creo que es un error no apoyarla”.

Con lupa

Guaidó acusó ayer al gobierno de Maduro de intentar retirar de Venezuela entre 1.000 y 1.200 millones de dólares mediante el Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) y hacia Uruguay. En una conferencia de prensa, afirmó que esa información le llegó de “altísimos círculos de funcionarios” del Bandes.

Desde el Departamento de Comunicación del Banco Central del Uruguay (BCU) se señaló a la diaria que toda operación bancaria “debe cumplir con las leyes y normativas vigentes en la materia”, y que entre los “requisitos operativos para realizar transferencias” es preciso el “conocimiento del cliente” y la “identificación del origen de los fondos”.

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi dijo a este medio que, junto con la diputada Graciela Bianchi, citarán al secretario nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos, Daniel Espinosa, y a autoridades del BCU para que den explicaciones. Agregó que presentará, con el ex diputado Gonzalo Mujica, una ampliación de la denuncia penal sobre los negocios entre Venezuela y el Fondo de Desarrollo Social.