Murro desmintió que se hayan cerrado 12.000 empresas agropecuarias

El gobierno desmintió ayer al movimiento Un Solo Uruguay (USU), que en su proclama del 23 de enero en Durazno aseguró que “se han perdido 12.000 empresas agropecuarias en un período de diez años, de las cuales 11.000 eran de pequeños productores”.

El ministro de Trabajo y Seguridad Social, Ernesto Murro, brindó ayer una conferencia de prensa en la que presentó una serie de indicadores sobre la actividad de las empresas agropecuarias. Según los datos del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), en el período 2008-2018 dejaron de hacer aportes al Banco de Previsión Social (BPS) 7.660 empresas rurales. En 2018 aportaban 45.071 empresas, mientras que en 2008 lo hacían 52.731.

“Las cifras que se están manejando de disminución de empresas y de trabajadores no tienen nada que ver con la cantidad de empresas que pagan al BPS. No creemos que ninguna empresa esté pagando si no tiene actividad”, argumentó el ministro.

Murro aseguró, sin nombrar a USU, que la disminución de la cantidad de empresas rurales “nada tiene que ver con la exagerada cifra que han dado algunos dirigentes empresariales ruralistas y algunos políticos”.

En el sector de industria y comercio, en los últimos diez años hubo un aumento de las empresas que aportan al BPS: en 2008 eran 118.044, mientras que en 2018 eran 156.305. “Los datos del BPS de industria y comercio muestran claramente que en ese sector, que es el principal del país, año a año, incluso en 2018, aumentó la cantidad de empresas que están registradas y pagando” en todo el país, dijo. Destacó que además de ese incremento general en el último año, la cantidad creció en todos los departamentos, y que sólo en Montevideo hay 78.337.

El ministro hizo, además, una comparación entre los aportes de las empresas dedicadas al sector rural y los de las de industria y comercio. Según los datos oficiales, un titular de una empresa unipersonal rural, con cobertura médica, hijos y un cónyuge, hace un aporte de 3.994 pesos, mientras que en las mismas condiciones el titular de una empresa de industria y comercio paga 6.243 pesos, contra las mismas prestaciones (subsidio por enfermedad y maternidad, prótesis y lentes).

Murro aseguró que el sector rural puede tener aportes más bajos por la existencia de un subsidio que “ronda los 400 millones de dólares anuales”. Se trata de algo que “tiene que ser reconocido y apreciado” porque implica “un esfuerzo solidario importante”, destacó, y apuntó que, en algunos casos, en ese sector se reciben más beneficios con menores aportes.

Sobre los niveles de empleo, indicó que “por sector de actividad se observa una estabilidad importante en los últimos dos años”. “Para bien del Uruguay, tuvimos en los primeros diez años de nuestro gobierno la creación de 300.000 empleos, el doble de lo que creció la población, y se afiliaron 500.000 personas a la seguridad social”, manifestó. También admitió que luego se perdieron “unos 45.000 o 50.000 empleos”, contando los formales y los informales, pero recalcó: “Queremos ser claros en el análisis de las cifras, porque hay gente interesada en exagerar cosas que no le hacen bien al país”.

De acuerdo con los datos aportados por el ministro, en agosto del año pasado había 138.653 aportantes del sector rural al BPS, mientras que en industria y servicios había 866.060.

En alusión a las dudas expresadas por USU sobre los datos oficiales, Murro dijo que hay que valorar la “confianza en las instituciones elaboradoras de estadísticas”, “que tienen en sus cuadros funcionales y jerárquicos a gente de todos los partidos”, algo que “se sabe porque en Uruguay nos conocemos todos”.

Aumento de jubilaciones y pensiones

Jubilados y pensionistas tendrán este año un aumento de 8,38%, 0,42 puntos por encima del crecimiento del Índice de Precios al Consumo (IPC), que en 2018 se ubicó en 7,96%.

“Esto es altamente positivo: se había pronosticado que la ronda de Consejos de Salarios iba a dar salarios inferiores al IPC, felizmente eso no ocurrió. Por 14 años consecutivos tenemos aumento de los salarios y de las pasividades por encima del aumento de precios”, subrayó el titular del MTSS.

Según datos del Instituto Nacional de Estadística, la variación acumulada durante 2018 del Índice Medio de Salarios fue de 8,38%.

Los conflictos actuales

El ministro destacó que se continúa negociando para llegar a acuerdos en los distintos conflictos laborales, por ejemplo el que mantienen los funcionarios del gobierno departamental capitalino con la Intendencia de Montevideo (IM). Ayer, la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (ADEOM) emitió un comunicado en el que ratificó su decisión de rechazar la propuesta de la comuna para garantizar servicios mínimos de limpieza. El sindicato consideró que se trata de un “planteo de reglamentación sindical” y que resulta “inaceptable”.

La IM quería asegurar la realización de guardias en el sector limpieza para garantizar el servicio en casos de paro. ADEOM alega, con respaldo del PIT-CNT, que ese servicio no es esencial y que se intenta “prohibir el derecho de huelga”.

Acerca de Conaprole, Murro dijo que la resolución la semana pasada de un conflicto en Villa Rodríguez viabiliza una inversión de 35 millones de dólares para la producción alimentaria.