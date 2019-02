Uruguay inició su tercer período como integrante del Consejo de Derechos Humanos de la Organización de las Naciones Unidas marcando cuál es su postura ante la crisis que vive Venezuela. En Ginebra, el canciller Rodolfo Nin Novoa afirmó que nuestro país siempre ha priorizado la defensa de la democracia y el respeto de los derechos humanos, y que ese criterio ha guiado las acciones de la diplomacia uruguaya ante “situaciones críticas” o “conflictos internacionales”. El ejemplo más reciente de esa actitud, señaló el ministro, es la actitud adoptada por Uruguay frente a la “grave crisis” que atraviesa al país caribeño.

Nin Novoa valoró la creación del Mecanismo de Montevideo y del Grupo Internacional de Contacto sobre Venezuela (ambos integrados por Uruguay) como una “apuesta” por el entendimiento entre las partes en conflicto, y resaltó que las dos iniciativas son un “reflejo” de una diplomacia “conciliadora”, que apunta a una solución “política, pacífica, democrática y propiamente venezolana”. El canciller aseguró asimismo que, ante la postura confrontativa de otros países, Uruguay no está dispuesto a contribuir a “aumentar la tensión y la polarización de las posiciones”, ya que con esta actitud se corre un “riesgo gravísimo de un enfrentamiento civil y militar”, e incluso de una “intervención extranjera”, que rechaza “en los términos más firmes”.

Desde esa posición, Uruguay buscará “siempre” facilitar y promover el diálogo en lugar de la “confrontación” y la “intransigencia”, sostuvo Nin Novoa. Por lo tanto, se pronunció en forma enfática contra el “uso de la fuerza” y la “intervención armada”, y remarcó que Uruguay siempre estará del lado de los que “buscan la paz y no la guerra”, así como de quienes buscan “construir puentes que acerquen, y no muros que separen”.

Paralelamente, el Grupo de Lima se reunió ayer en Colombia, y tras el encuentro el vicepresidente de Estados Unidos, Mike Pence, reiteró en una conferencia de prensa su apoyo al presidente de la Asamblea Nacional venezolana, Juan Guaidó, y dirigió unas palabras a los países que no lo han reconocido como presidente “encargado”. En especial, se refirió a los países que integran el Mecanismo de Montevideo: “Estados Unidos llama a todas las naciones libres de este hemisferio, incluidas México y Uruguay, y a los países del este del Caribe, a que se unan a reconocer al presidente Juan Guaidó y a su gobierno”. Asimismo, pidió a los países que apoyan al “régimen” de Nicolás Maduro que reconsideren su posición, y aseguró que aquellos que continúen apoyándolo se “aislarán del mundo”.

En filas uruguayas

El Partido Colorado cuestionó al gobierno de Venezuela por no aceptar el ingreso de la ayuda humanitaria que se quiso introducir a ese país el sábado. Mediante un comunicado, la Prosecretaría de Derechos Humanos colorada sostuvo que la posición “de quemar camiones de ayuda humanitaria” –que marcan la “diferencia entre la vida y la muerte” para muchos ciudadanos– muestra la “crueldad” de la “dictadura venezolana” y la “imperiosa necesidad de su caída”. Además, reiteraron su repudio a la “neutralidad cómplice” del gobierno uruguayo.



La situación que atraviesa Venezuela estuvo nuevamente arriba de la mesa en la sesión del Directorio del Partido Nacional (PN). La presidenta de ese organismo, Beatriz Argimón, dijo a la prensa que cuando se trata de “totalitarismos no puede haber medias tintas”, y cuestionó nuevamente la postura adoptada por el gobierno, según recogió Montevideo Portal. Recalcó que el PN solicita “elecciones libres, democráticas y sin presos políticos”, agregando que “eso último parece que nuestro gobierno no lo tiene en cuenta”.