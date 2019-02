Oposición critica que Vázquez haga su “rendición de cuentas” en el Antel Arena

La decisión del presidente Tabaré Vázquez de hacer una rendición de cuentas de los cuatro años de su actual gobierno en el Antel Arena no pasó inadvertida en el ambiente político. Mientras dirigentes de la oposición cuestionaron la oportunidad, el lugar del acto y también los “resultados” que exhibirá el presidente, en el Frente Amplio (FA) destacaron la importancia de que el mandatario haga un acto público y recordaron que ya había hecho uno similar por los cuatro años de su primer mandato, en 2009.

El senador nacionalista Javier García le restó trascendencia al evento y al lugar en el que se llevará a cabo, aunque dijo que “lo importante no son los actos sino las obras”. “Vamos a ver al presidente y va a haber alguna foto. Pero este gobierno no está, abandonó. Estos montajes han sido parte de lo que fue este gobierno”, sostuvo.

En tanto, el diputado colorado Ope Pasquet sostuvo que se trata de un acto “consecuente” con la visión del gobierno, “que ha celebrado y apoyado una construcción en clara violación del artículo 190 de la Constitución”. “Si además tiene el propósito de exaltar a la autora del Antel Arena, lo evaluarán los frenteamplistas, pero me parece lamentable que se utilice ese espacio público, por ser inconstitucional”, sostuvo. La referencia obedece a que la obra está muy asociada con la precandidata presidencial frenteamplista Carolina Cosse, ex presidenta de Antel, ex ministra de Industria, Energía y Minería, y principal impulsora de su construcción.

El diputado Daniel Peña, del Partido de la Gente, dijo que el lugar donde se llevará a cabo el acto de Vázquez “simboliza su mala gestión, ya que es una obra que costó cinco veces más que lo que habría costado en cualquier parte del mundo”. “Es, en los hechos, una demostración de una muy mala gestión de los gobiernos del FA”, interpretó. Al igual que Pasquet, Peña sugirió que quizá podría haber una intención del presidente de “incidir” en la interna del FA.

Legisladores del FA rechazaron esa versión. “Quien dice eso es porque no conoce a Vázquez”, sostuvo el diputado Carlos Varela, de Asamblea Uruguay. Varela recordó que en 2009 el presidente hizo un balance de sus primeros cuatro años de gestión en un acto en 18 de Julio y Río Negro, y alegó que es “razonable y legítimo que explique a la población, de forma directa, lo que se hizo y lo que falta hacer”. Además, destacó que hacer el acto en el Antel Arena es acertado, ya que es “una de las obras más importantes de este período”. “Es retorcido pensar que quiera incidir”, sostuvo.

En la misma línea, la senadora Ivonne Passada, del Movimiento de Participación Popular, consideró que el presidente está “repitiendo un modelo” que ya había aplicado en su primer mandato, pero sostuvo que lo más importante son los contenidos que transmitirá. “Me parece bueno que se trate de una actividad abierta”, destacó.

Según el diputado socialista Darcy de los Santos, lo que plantea Vázquez no es “un acto proselitista”, y se llevará a cabo en un lugar que constituye un “emblema del Uruguay tecnológico”. Sobre el posible “mensaje” hacia la interna frenteamplista, opinó que si bien “todo actor político sabe si incide o no”, no cree que se trate de “un acto proselitista, y utiliza un espacio público que es interesante”.

Si bien se espera una importante concurrencia de militantes frenteamplistas de todo el país, desde el partido de gobierno se pide a quienes asistan que lleven banderas uruguayas y eviten concurrir con símbolos del FA para no politizar el acto.