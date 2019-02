Para ADES, el comienzo de clases está “en duda”

“Hay ciertos elementos que ponen en duda que el inicio de cursos sea el adecuado”, señaló ayer a Radio Uruguay Andrés Mancioni, dirigente de la Asociación de Docentes de Enseñanza Secundaria (ADES). Puso como ejemplo que “muchos docentes aún no tienen horas”. Pero “todo eso está en función de lo que pase en lo que resta del mes”, lo que depende de “si se agiliza la elección de horas”, es decir, de “que se cubran todos los cargos”. Consultado sobre el inicio de clases antes de carnaval, el dirigente comentó que pedagógicamente es un “desastre”, pero que no pueden afirmar que no empiecen las clases. “Hoy hay indicadores que lo ponen en duda. Vamos a evaluar ese inicio y las condiciones en que se da en una nueva asamblea a fines de febrero o inicios de marzo, y resolver”, finalizó.