PIT-CNT recibe a Larrañaga

El precandidato y senador nacionalista Jorge Larrañaga (Alianza Nacional, AN) será recibido hoy a las 11.00 por el Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT, en un encuentro en el que se espera que ambas partes conversen acerca de las políticas de empleo y del funcionamiento de los Consejos de Salarios. El legislador impulsa, como parte de su campaña para las elecciones internas, un “pacto nacional por el empleo y los salarios”, y la semana pasada les envió a la central sindical y a las cámaras empresariales una carta con consideraciones acerca de los desafíos del país en esa área, en la que sostiene que, por un lado, se debe combatir la posibilidad de “peores índices” de desempleo y, por otro, hay que enfrentar una “cuarta revolución industrial”.

Esto, a juicio del nacionalista, “transforma la naturaleza de muchos empleos y genera la necesidad de nuevas competencias”, por lo que requiere una “respuesta inmediata”. El senador piensa que es necesario “un amplio y plural diálogo nacional que culmine con un pacto por el empleo y los ingresos”.

El discurso del líder de AN se centra en “promover” y “premiar” el “esfuerzo”, con la tesis de que “se tiene que terminar la cultura del pobrismo y del emparejar para abajo”. “Se necesitan políticas que promuevan el empleo y que le saquen el pie de arriba al pequeño y mediano productor, empresario, comerciante e industrial”, sostuvo Larrañaga en un comunicado de prensa. En su opinión, “el país no soporta más impuestos ni más gasto público. No se banca más que se usen las tarifas públicas para hacer caja para que los burócratas y los gobernantes saquen destaque o ni siquiera eso, malogren lo que es de todos”.

Además, el legislador insiste con la necesidad de “aumentar la productividad”, y busca que en las empresas se alcancen acuerdos en esta materia, en el marco de los Consejos de Salarios. De hecho, propone otorgar “incentivos” a las empresas que lleguen a esos acuerdos. “Pretendemos que los Consejos [de Salarios] estimulen el crecimiento del salario y de la economía, mediante un mecanismo que se base en premiar y remunerar la mayor eficiencia de los trabajadores en base a esos acuerdos de productividad”, expresó. El precandidato también pretende reducir la aplicación del Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF) a las horas extras y a las partidas que premien una mayor productividad.

Aparte de lo referido al IRPF, la agenda de Larrañaga no tiene demasiadas coincidencias con la que impulsa el PIT-CNT, que, por ejemplo, quiere que aumente la tributación a los sectores más pudientes. Fernando Ferreira, dirigente de la Federación de Obreros y Empleados de la Bebida e integrante del Secretariado Ejecutivo de la central, sostuvo que le sorprende que el legislador hable de que no se puede aumentar más el gasto, cuando los partidos tradicionales fueron los primeros en oponerse a la reforma de la Caja Militar. Además, señaló que en el gasto público hay muchos gastos que son “crónicos”, como los que se van en “salarios, educación, seguridad o pasividades”. Respecto de la productividad, expresó que “nadie está en contra” de incorporarla en la negociación y que muchos sindicatos actualmente lo hacen, pero señaló que “el problema se enmarca en la seriedad de su discusión”. “Eso se discute a partir de información y de datos fidedignos que las empresas deben aportar, pero muchas veces estas se niegan a brindar información, y entonces es muy difícil negociar. Se debería manejar en forma reservada y bipartita, pero luego el sector empresarial no quiere brindar informes”.

A pesar de las diferencias programáticas, en la central sindical creen que es necesario llevar adelante diálogos de este tipo. “Cualquier sector que aspire a gobernar debe tener al empleo entre sus preocupaciones”, dijo a la diaria el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira. También recordó que la central le hizo llegar al presidente Tabaré Vázquez una iniciativa para debatir temas relativos al empleo: “Le habíamos propuesto un Consejo Superior por Trabajo, para discutir los nuevos trabajos, las políticas de empleo y las inversiones nacionales y extranjeras”. El dirigente recordó que si bien tuvieron el visto bueno del gobierno, no ocurrió lo mismo con las cámaras empresariales, que decidieron llevar el tema al Consejo Superior Tripartito, un ámbito que según Pereira no era propicio para tratar el tema.