Por primera vez habrá una embajadora para los vinos uruguayos

La semana que viene, la sommelière uruguaya Gabriela Zimmer viajará a Bélgica, donde comenzará su trabajo como embajadora de vinos, designada por la Asociación de Bodegas Exportadoras, por intermedio de Wines of Uruguay, marca con la que se presentan en ferias y eventos en el exterior. Con esta experta de 33 años, formada en Londres, Uruguay estrena un cargo que en otras latitudes es habitual para el negocio del vino. Como contó Zimmer, ya hay una agenda de visitas, masterclasses y catas marcadas, pero a medida que rueda el proyecto se van sumando destinos. Primero estará en Bruselas y luego en Amberes, para el mundial de sommeliers, acompañando a la Asociación Uruguaya de Sommeliers. Luego será el turno de Düsseldorf, sede de una de las ferias más importantes del rubro, en la que participarán diez de las 20 bodegas agrupadas en Wines of Uruguay. Zimmer seguirá más adelante rumbo a Londres, donde cursa el último nivel del diploma Advanced Certificate Wine & Spirit Education Trust. “Implica saber absolutamente todo el proceso del vino, desde el viñedo, y además tiene un fuerte enfoque comercial. Te enseñan a evaluar la calidad de forma objetiva para comprar y vender vino”.

Aunque el imaginario lleve a pensar en Francia o Italia cuando se habla de vinos, Zimmer cuenta que es en Londres donde están los institutos más prestigiosos. “Los ingleses son productores a pequeña escala, tienen muy poco vino –ahora, con el cambio climático, se está empezando a plantar en el sur y hay mucho espumoso–, pero compran de todas partes del mundo. Por eso en Londres tenés lo que quieras, hay muchos eventos y el nivel de contactos que se hace es increíble”.

Curiosamente, Zimmer no proviene de una familia de bodegueros. Su madre es italiana y emigró a Uruguay a los 14 años con sus padres, instalándose en el barrio Colón. “Mis abuelos compraban uva de productores de la zona y el recuerdo que tengo es hacer vino en el fondo de mi casa, en damajuanas, el vino de solera, en el techo, y a mí me ponían a pisar la uva”. Fue mientras estudiaba ingeniería química que un trabajo redireccionó su vocación, y hace tres años que comenzó a viajar por zonas vitivinícolas: España, Italia, Portugal, Francia, los Balcanes –Montenegro, Croacia–, Chipre. “Salvo que crezcas en una bodega y que estudies enología de chico, las carreras que son de tipo sensorial y de comercio en el mundo llevan muchos años; mis compañeros son gente grande”, admite. No obstante, el año pasado Zimmer estableció los vínculos para que vinieran nueve masters of wine a Uruguay, una visita gestionada luego entre el Instituto Nacional de Vitivinicultura y Wines of Uruguay. Junto con master sommelier, master of wine es la carrera más importante del mundo del vino; hay sólo 348 personas con esa formación actualmente. Esa acción llamó la atención de Wines of Uruguay, que valoró, además de su perfil académico, su intensa actividad en las redes sociales.

“Lo que beneficia a Wines of Uruguay es que las personas tienen la imagen de alguien que las representa. Hay un montón de contactos que antes se disipaban”, explica Zimmer. “En el marco de este proyecto fui conociendo más en detalle los suelos, las características propias de cada vino, también para transmitir la esencia de cada bodega, porque aunque lo sabía, en estas visitas confirmé que Uruguay tiene una diversidad tremenda”. Aunque la sommelière representará a 20 bodegas, su trabajo puede repercutir en la promoción de todo vino local. “Queremos mostrar la evolución del tannat, porque en diferentes zonas del país se pueden hacer tannats de distintos estilos: en Rivera, Maldonado, Canelones, Montevideo, Colonia, Salto. Otras uvas que tiene Uruguay también están marcando este momento; es el caso de una de las variedades que están ahora de moda, el marselán, una uva que se adaptó muy bien, igual que el cabernet franc. Con respecto a las cepas blancas, el albariño es una variedad muy interesante, propia de las Rías Baixas (España), que internacionalmente también se está asociando a Uruguay”. Zimmer recalca el entusiasmo del sector con este proyecto: “Hay una nueva generación en las bodegas uruguayas que están con ganas de hacer cosas”.