Precandidatos del FA se juntaron para coordinar acto del 48º aniversario

Los cuatro precandidatos del Frente Amplio (FA) y el presidente de esa fuerza política, Javier Miranda, se reunieron ayer en la casa de la ex ministra Carolina Cosse, ubicada en Punta Carretas. Al salir del encuentro, los participantes se negaron a hacer declaraciones a la prensa.

Según supo la diaria, los cuatro aspirantes a la candidatura a la presidencia se vienen reuniendo desde hace tiempo, y en esta ocasión el encuentro estuvo orientado a la coordinación para la conmemoración del 48º aniversario del FA, que tendrá lugar el 5 de febrero, en el Parque Rodó. En ese acto hablarán los precandidatos y cantará Gerardo Nieto.

Palos internos

La vicepresidenta Lucía Topolansky dijo ayer en una entrevista con Búsqueda que el FA tiene que “redoblar la lucha si gana [Luis] Lacalle Pou” en las elecciones presidenciales. Según la ex senadora, cuando ella ingresó al Parlamento y el oficialismo fue oposición hicieron “otro tipo de oposición, y creo que la nuestra fue la mejor”.

También se pronunció sobre los precandidatos oficialistas, y aunque destacó que todos son buenos, marcó que son “bien distintos”. Sobre Mario Bergara, ex presidente del Banco Central, manifestó que es “muy prestigioso”, pero que en la rueda de conversaciones que el Movimiento de Participación Popular mantuvo con los cuatro, en su caso no hubo “demasiada discusión política” fuera de su área de especialidad. Acerca del dirigente sindical y ex diputado Óscar Andrade, Topolansky dijo que es “un compañero que todavía está verde” y que se apresuró al lanzar su candidatura, aunque rescató que moviliza a la ciudadanía y que, desde el punto de vista de la oratoria, “es el mejor de los cuatro, indudablemente”. En relación con Daniel Martínez y Cosse, la vicepresidenta opinó que entre ambos hay coincidencias, pero que el discurso de la ex ministra es “muy sólido” en lo vinculado con la innovación y el mundo de trabajo, “y no lo vemos en este punto tan preocupado a Daniel”.