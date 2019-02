Sindicato de Megal continúa la medida de paro tras el despido de 18 trabajadores

La Organización Sindical de Trabajadores de Megal (OSTM) continuará el paro que comenzó el 30 de enero y se declaró en asamblea permanente, luego de que la empresa, dedicada al envasado y reparto de supergás, anunció el martes el despido de 18 trabajadores afiliados al sindicato. Desde este organismo se denuncia que esta decisión incumple “con total impunidad” lo acordado ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) en diciembre del año pasado, cuando se llegó a un acuerdo con el compromiso de no despedir a ningún trabajador.

“Uno de los argumentos que esgrimió el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para acercar a las partes fue que la empresa esta vez no había hablado de despidos, y nosotros confiamos en que se iba a apostar a salvar los puestos de trabajo”, dijo a la diaria el dirigente sindical Ernesto Domínguez. Aquel acuerdo estableció que se enviaría a 21 trabajadores al seguro de paro por dos meses, y que finalizado ese plazo se los iba a retomar y a enviar al seguro a otros 21, que a su vez volverían en febrero.

Cuando llegó el momento de retomar a los primeros 21 la empresa sólo tomó a 12, y decidió mantener a los otros nueve en el seguro durante un mes más, para “analizar la situación”. “Nosotros intuimos en ese momento que al mes esos trabajadores iban a ser despedidos, porque de lo contrario no se explicaba la decisión de no retomarlos”, señaló Domínguez. Para la OSTM la decisión de la empresa responde a “un capricho de desmantelar el sindicato”, dado que entre los nueve trabajadores que no volvieron a ser tomados hay delegados sindicales.

Domínguez asegura que en la reunión del martes en la Dinatra se le pidió a la empresa un plan de trabajo, sobre todo respecto de las licencias, ya que estaba estipulado que tenía que haber 22 personas trabajando para que la planta fuera operativa y no hubiera riesgos para los empleados, pero el sindicato apunta que durante los dos últimos meses “22 trabajadores no hubo”. “Hoy en día tampoco, hay 14 o 15 personas; entonces, estamos poniendo en riesgo la salud de muchas personas e incluso de la población”, advirtió Domínguez.

La medida de paro continuará hasta que el sindicato reciba alguna propuesta “satisfactoria” por parte de la Dinatra. “Hasta que no entren los 21 y no se cumpla lo firmado en diciembre, no vamos a entrar a trabajar. Cuando nos llamen y nos digan que se va a cumplir, al otro día vamos a trabajar sin problema”, aseveró Domínguez.