Sindicato de policías comenzó ronda con precandidatos presidenciales

Durante esta semana, dos policías fueron asesinados en Montevideo mientras no se encontraban ejerciendo sus funciones. Por eso el Sindicato de Funcionarios Policiales (Sifpom) se reunió ayer para analizar los pasos a seguir. Según contó la presidenta del gremio, Patricia Rodríguez, resolvió hacer una convocatoria para el miércoles 6 a las 19.00 en la Plaza del Entrevero y convocar a sumarse a grupos sociales y políticos. “Hicimos un llamado a quienes nos quisieran acompañar en esta medida. Obviamente, la idea no es darle un tinte político, sino que se convierta en un tema que nos involucra a todos”, acotó.

Ayer se movilizaron en Paysandú y Canelones los gremios policiales del interior. “Se hicieron movilizaciones en el interior por parte de otros sindicatos, y la concentración más grande tendrá lugar en Montevideo. La idea es no dejar pasar una muerte más, dado el dolor que genera en el cuerpo de policías. Por más de que estén o no uniformados, son policías las 24 horas”, precisó Rodríguez. “No pedimos ninguna reunión con autoridades, nos parece que tenemos que seguir con lo que venimos haciendo”, agregó. Según dijo, el Sifpom se ha entrevistado con los precandidatos presidenciales para plantearles sus demandas y sugerirles aportes para mejorar su situación laboral.

Entre las reivindicaciones del gremio, Rodríguez contó que se reclama una reestructura jurídica para que los policías puedan estar amparados en la legítima defensa presunta, es decir, que puedan mantener el arma cuando existe un proceso judicial que los involucra hasta que este culmine; legalizar la práctica “223”, que actualmente es ilegal, para que los policías puedan ejercer seguridad privada; mejorar el acceso a la vivienda, para que “los funcionarios que viven en los asentamientos y que se encuentran amenazados puedan mudarse”; mejorar en los hechos el salario, ya que “está lleno de compensaciones y metas que a veces se quitan y no se terminan incorporando al sueldo”; incrementar la atención psicológica a los funcionarios, e impulsar una reestructura interna para que aquellos policías que queden con discapacidad no sean despedidos del Ministerio del Interior, sino que “se los absorba en otras tareas”.

Rodríguez sostuvo que la concentración de la semana que viene es “para que no pase otra muerte en vano y se naturalice”. Añadió que el sindicato no tiene la potestad de solucionar problemas, sino que sólo puede “exponerlos” públicamente. La idea es llegar a “aquellos que tienen poder, para que se junten y salgamos juntos de esto”, acotó la presidenta. Según explicó, Rodríguez sabe que la seguridad va a ser un tema de campaña y, en algunos casos, se utilizará con fines políticos, pero considera que “estaría bueno que no sólo fuera un tema de campaña sino que se aborde realmente, que [los candidatos] se sienten juntos y lo resuelvan entre todos. Capaz que es utópico pensar en eso, pero en realidad debería ser el mensaje que deberían dar”, acotó.