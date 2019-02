Sindicato del MVOTMA resolvió no gestionar más habilitaciones ambientales

La Asociación de Funcionarios del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (Afumvotma) resolvió ayer de tarde, en una asamblea, implementar las medidas que había resuelto el 1º de febrero, entre las cuales la principal es no gestionar más habilitaciones ambientales. El gremio informó en un comunicado que su decisión se debió a que ya venció el plazo de tres días hábiles “que se diera a las autoridades para implementar un ámbito de negociación tripartito”, y que “tomaron nota” de que el director general de secretaría del ministerio, Homero Guerrero, convocó a la comisión directiva de la Afumvotma a una reunión en la tarde de ayer. También se resolvió “facultar a la comisión directiva para adoptar las medidas que se entiendan pertinentes en la interacción con las autoridades” del MVOTMA, y el sindicato se declaró en “asamblea permanente”, convocando a una nueva reunión plenaria para el lunes a las 11.00.

Rossana Berrini, presidenta del gremio, dijo a la diaria que en la reunión con Guerrero solicitaron dos instancias de negociación, una bipartita en el MVOTMA y otra tripartita en la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra) del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Señaló que según como transcurran las negociaciones irán levantando o “agudizando” las medidas. La Afumvotma se encuentra en preconflicto desde mayo de 2018, y desde esa fecha, según sostuvo en un anterior comunicado, los jerarcas del ministerio “han profundizado su menosprecio por la negociación de las condiciones de trabajo de sus trabajadores y el reconocimiento de sus derechos”.

Entre las principales reivindicaciones del gremio, que se establecieron en un comunicado del 1º de febrero, está una reestructura, considerada “impostergable”, de “todos” los salarios del MVOTMA, que incluya “la liberación de los topes tal como sucede en otros incisos”; y la exigencia de “cumplir con la compensación de los trabajos que insuman más de las seis u ocho horas diarias, según corresponda, incluyendo el tiempo de traslado”. La Afumvotma también había subrayado que, “en otra muestra de atropello a los trabajadores”, la ministra Eneida de León suspendió las licencias de funcionarios de la Dirección Nacional de Medio Ambiente “vinculados al proceso de aprobación de la segunda planta de UPM y los proyectos relacionados, en forma verbal, injustificada y prepotente”.

Berrini señaló que en la reunión de ayer no tocaron ningún tema en particular, sino que simplemente trataron los reclamos en “términos generales”, y que las demandas sobre salarios y liberación de topes las plantearán en la reunión con la Dinatra. Agregó que Guerrero quedó en comunicarles una fecha para esa reunión tripartita. la diaria se comunicó con fuentes ministeriales, pero indicaron que no harán declaraciones sobre el tema.