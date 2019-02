Talvi se acerca a Sanguinetti en la interna colorada, según encuesta de Radar

Mientras el economista Ernesto Talvi, precandidato por el sector Ciudadanos del Partido Colorado (PC), se aprontaba para participar en un acto en la plaza Líber Seregni, en el marco de su gira “Pueblo a pueblo, barrio a barrio”, el Grupo Radar dio a conocer una encuesta que lo muestra con 42% de la intención de voto en la interna de su partido, encabezada por el ex presidente Julio María Sanguinetti, líder de Batllistas, con 50%, mientras que José Amorín Batlle tiene 7%. Estos números marcan un crecimiento de Talvi y una leve caída de Sanguinetti en las mediciones de esa empresa, cuya anterior encuesta, realizada en diciembre, ubicó al primero con 35% y al segundo con 55%.

“Hace apenas cinco meses esa diferencia era de 25 puntos, así que es un crecimiento realmente espectacular”, subrayó Talvi en rueda de prensa antes de empezar el acto, y agregó que “es una prueba de que la gente quiere un cambio y de que Ciudadanos es el cambio”. Además, señaló que “por suerte nuestras encuestadoras son serias” y, por lo tanto, “no se cuestionan”. “Estamos contentos porque para nosotros no importa tanto el nivel sino la tendencia, que Ciudadanos viene creciendo fuerte. Y no nos olvidemos de que esto es un proyecto político nuevo, que nació recién en agosto. Es una estructura política renovada que procura inyectarle un poco de idealismo a la política. No hay ninguna contraposición entre la política y el idealismo”, sostuvo.

Por último, Talvi dijo que en junio va a tener el “nivel de conocimiento necesario para poder ir con enormes posibilidades” a la elección interna, “que será muy competitiva”. “Pretendemos ser la renovación no sólo del PC sino del sistema político nacional, porque tenemos un proyecto muy serio y un gran equipo para encarar los desafíos que se le plantean al país: falta de empleo, inseguridad, fracaso educativo y fractura social”, finalizó.