Trabajadores del Plan Juntos exigen reintegro de dos funcionarios despedidos

El núcleo sindical de trabajadores del Plan Juntos, afiliado al Sindicato Único de Trabajadores de Instituciones Gremiales y Afines, espera la respuesta de las autoridades del Ministerio de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente (MVOTMA), tras exigir el lunes, en una audiencia ante la Dirección Nacional de Trabajo (Dinatra), el reintegro de dos funcionarios que fueron despedidos “por notoria mala conducta”, según informó a la diaria el delegado sindical Javier Ledesma. La reunión con la Dinatra fue acompañada por una movilización de un centenar de trabajadores en las puertas de ese organismo. La próxima audiencia está citada para el 14.

Ledesma explicó que no están “en conflicto”, sino “negociando el reintegro de dos compañeros afiliados”. “En la próxima instancia deberíamos tener una respuesta por parte del Plan o en este caso del MVOTMA, porque en esta última instancia fueron dos abogados del ministerio”, añadió el delegado sindical.

Para el sindicato, los despidos recayeron sobre “compañeros que tienen ocho años de trabajo sin ninguna sanción” y sin que se haya ordenado “una investigación seria”. Según Ledesma, la situación se generó a partir “de una entrega de viviendas en una de las intervenciones” del Plan Juntos, debido a que “a una vivienda no llegaron los materiales para terminarla” y se “hizo la firma de la entrega con la salvedad de que después, cuando llegaran los materiales, se iba a terminar”. “Faltaba terminar el techo y el baño. Eso se inauguró el 15 de diciembre, y el 21, antes de la licencia de la construcción, se terminaron esas tareas pendientes, porque los materiales llegaron el 17”, agregó. Por este hecho, las autoridades del Plan desvincularon “a la coordinadora general del área metropolitana y al arquitecto de ese barrio” aduciendo “notoria mala conducta” por “no haber comunicado a tiempo” que no estaba toda la obra terminada. Ledesma aclaró que la coordinadora “estaba con certificación médica y por eso no estaba en sus funciones”, y que el arquitecto “no tenía una referente para hacer el aviso”. “Sí habían hecho unos informes anteriores sobre las dificultades que tenían en ese barrio para llegar en tiempo y forma a la inauguración, y la gerenta sabía que se estaba necesitando el techo. En esta vivienda se estaba ejecutando una reforma, una ampliación, la familia ya estaba viviendo ahí”, sostuvo el delegado sindical.

Ledesma dijo que en la próxima audiencia también van a plantear algunos problemas “de funcionamiento”: “Varios compañeros se certificaron en 2018 por estrés. Algunos llegaron a renunciar por las condiciones en que nos encontramos a veces, la falta de respuesta o exigencias por encima de lo que podemos dar”. En el Plan Juntos se desempeñan unos 120 trabajadores, que a través de un fideicomiso tienen contratos regidos por el derecho privado.