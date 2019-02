Un informe recortado, declaraciones de Valenti y depósitos del Bandes: las pruebas de la ampliación de la denuncia por negocios con Venezuela

El diputado nacionalista Rodrigo Goñi y el ex representante Gonzalo Mujica presentaron ayer ante el Juzgado Penal especializado en Crimen Organizado, una ampliación de la denuncia por los negocios entre el gobierno uruguayo y el venezolano, que había sido realizada en mayo de 2017. Los denunciantes presentaron como nuevas pruebas el ocultamiento por parte del Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional (Inefop) de un fragmento del informe de LATU sobre Envidrio, declaraciones del ex dirigente frenteamplista Esteban Valenti relacionadas con negocios ilícitos con Venezuela que involucran a gobernantes uruguayos y el aumento en la filial uruguaya del Banco de Desarrollo Económico y Social (Bandes) venezolano de los depósitos de no residentes, que pasaron de 52 millones de dólares en 2017 a casi 98 millones de dólares a fines de 2018.

Según consta en la denuncia, el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) omitió ante un pedido de informes y ante la Justicia dos capítulos de un informe técnico elaborado por el LATU sobre el préstamo de Inefop a Envidrio, de 1.645.091 dólares. Concretamente, la cartera no incluía los capítulos 4 y 5: “Conclusiones” y “Restricciones del informe”. Para los denunciantes, “dada la relevancia de la parte del informe extraída, es evidente la intención de ocultarla al Parlamento y en principio también a la sede judicial”. En este sentido, los denunciantes solicitaron que se cite a las autoridades del LATU “a los efectos de aportar las páginas faltantes y explicar sus contenidos”. En definitiva, quieren que comuniquen si el informe efectivamente analizaba la viabilidad del proyecto y la capacidad de repago del préstamo, que para los denunciantes fue “arbitrario y abusivo”.

Asimismo, la denuncia presenta como prueba las declaraciones de Esteban Valenti en los programas Desayunos Informales de Teledoce, en setiembre de 2018, y Poder Ciudadano de Azul FM, en febrero del mismo año, en las que involucra a autoridades del gobierno uruguayo en negocios ilícitos con gobernantes de Venezuela y que también refieren al Bandes. En el programa conducido por Miguel Nogueira, Valenti denunció que el gobierno del Frente Amplio defiende al presidente Nicolás Maduro por “negocios”. “Si se cae Maduro y se abren los archivos del Bandes... Hay complicidad”, cita la denuncia. Valenti también dijo que “hay funcionarios y gobernantes uruguayos que han robado a Venezuela” y funcionarios del gobierno que “facilitaron y permitieron que empresas uruguayas robaran”.

Para Goñi y Mujica, “la dureza de las acusaciones delictuosas referentes de funcionarios del gobierno, que si bien es cierto no los identifica, por lo menos motiva para que [Valenti] sea llamado a declarar y otorgue detalles de todo lo que sepa”. Igualmente, para los denunciantes, las declaraciones de Valenti sobre el Bandes “pueden perfectamente referir a la evolución que tuvieran los depósitos de no residentes en esa institución financiera privada”. Goñi y Mujica señalan que del boletín informativo del Banco Central del Uruguay surge que durante 2017 el Bandes registraba 52 millones de dólares de depósitos de no residentes, y que ascendieron a casi 98 millones en 2018.

“Un bolazo”

Para el diputado de Espacio 609, Daniel Placeres, la ampliación de la denuncia presentada por Goñi y Mujica es “un bolazo”. Aunque afirmó no haber leído el documento presentado ayer en la Justicia, Placeres dijo a la diaria que ni siquiera le interesa leerlo porque no presenta información relevante. “Tendrían que investigarlo a él [Goñi] cuando estuvo relacionado con Ernesto Correa", espetó, haciendo referencia a la relación del ahora diputado con el empresario brasileño que operaba el frigorífico Pul de Cerro Largo, mientras el legislador estaba al frente de la Corporación Nacional para el Desarrollo, tras haber sido vicepresidente de este frigorífico.