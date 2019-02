Unión Cívica oficializa su apoyo a Verónica Alonso

“Es un honor sumar para este camino. Es bueno sumar gente con los mismos valores y principios. Es un partido histórico”. Con esas palabras se refirió la senadora Verónica Alonso al apoyo que recibió de la Unión Cívica, que hoy anunciará formalmente la adhesión a su precandidatura presidencial por el Partido Nacional, en una conferencia de prensa que tendrá lugar a las 15.00 en el edificio anexo del Palacio Legislativo.

“[Aldo] Lamorte es una persona de bien, comprometida con las cosas que pasan en el país”, dijo a la diaria Alonso, que lidera el sector Esperanza Nacional. “Está involucrado en el sistema político para ayudar, compartiendo los valores que defendemos y están deteriorados: los de la familia, del respeto, del trabajo, del esfuerzo, del diálogo y la honestidad. Para recuperar esos valores hay que hacerlo desde el gobierno”, agregó la legisladora. Según dijo, la Unión Cívica va a tener su “identidad propia” en la elección, pero sumará a los mismos objetivos.

En tanto, Lamorte escribió en su cuenta de Twitter: “Es un desafío compartir con la candidatura de Verónica la defensa de valores y principios, pensando en el bien común de todos los uruguayos. Celebramos esta convocatoria. Con ella coincidimos en impulsar los fundamentales acuerdos programáticos, firmados entre los dos partidos en 2008”.

La Unión Cívica venía compareciendo desde las elecciones de 2009 junto a Alianza Nacional, sector que postula la precandidatura de Jorge Larrañaga en esta oportunidad y que lo hizo también en las últimas dos elecciones nacionales.

Faltas y justificaciones

Alonso también le respondió a la diputada del Movimiento de Participación Popular Bettiana Díaz, quien había cuestionado a la senadora por su baja asistencia a las comisiones del Senado, luego de que esta propusiera que los legisladores sean remunerados por productividad. “Hay que salir a hablar de ‘premiar el desempeño’ de los parlamentarios teniendo un promedio de 62% de asistencia a comisiones. ¿A cuál fue menos? A la de Educación y Cultura. Empiece por casa con cosas sencillas como ir a trabajar...”, escribió la diputada en su cuenta de Twitter. De las últimas diez sesiones de esa comisión, entre el 13 de junio y el 5 de diciembre del año pasado, Alonso solamente asistió a una, la del 10 de octubre.

Consultada por la diaria, la precandidata blanca dijo que ella también está dispuesta a cobrar con primas por rendimiento: “Obviamente, digo esto pero no estoy haciéndome la distraída. Soy legisladora y para eso me eligieron. Pero además soy representante de la gente, y además de legislar, recorro el país y lo hago hace dos años. He trabajado de un lado y del otro, buscando el equilibrio: trato de legislar entendiendo los problemas de la gente. Porque si sólo estás en el Parlamento te vas a aislar”. Alonso entiende que no es a Díaz a quien tiene que darle explicaciones, sino a la “ciudadanía”: “Creo en mi trabajo: lo he hecho, lo cumplo, y cuando hablo de salarios acordes al desempeño y propongo descontar cuando una persona no va, eso también va para mí”, sostuvo.