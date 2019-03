Amado relanzó su sector, con nuevo nombre: Unión de Izquierda Republicana (Unir)

El diputado Fernando Amado rebautizó su sector, que hace dos años había llamado Batllistas Orejanos, cuando integraba el Partido Colorado. Hoy es parte del bloque La Alternativa, junto con el Partido Independiente, Navegantes y Avanza País. Ayer de tarde, el sector anunció mediante un video promocional –disponible en Youtube– que pasará a llamarse Unir, acrónimo de Unión de Izquierda Republicana. En un documento del sector se consigna que la palabra “unir” significa “concordar o conformar las voluntades, ánimos o pareceres”. “Así nacemos, uniendo las voluntades de ciudadanos uruguayos que queremos ser leales a nuestros principios, valores, sueños e ideas, por encima de divisas y banderas. Nos unimos para buscar alternativas y abrir nuevos caminos que nos conduzcan al Uruguay que siempre soñamos”, se señala en el texto.

El sector se declara de izquierda, porque asegura seguir creyendo en “la justicia, la equidad y la solidaridad como valores fundamentales”, y de una “izquierda republicana”, porque tiene “profundas convicciones democráticas que abrazan fuertemente la libertad y se oponen a cualquier intento de opresión, limitación o censura”. “Nacemos para unirnos en una sociedad donde la división agrieta, donde desde lo político se alimentan visiones bipolares y excluyentes, que pregonan un discurso de antagonismos, afectando no sólo a la política sino a la sociedad en su conjunto. Nosotros vamos por otro camino, el de unir esfuerzos para construir consensos y administrar democrática y republicanamente las diferencias, teniendo siempre como norte el bienestar de la sociedad y de la República”, se agrega en el texto.

En el video promocional se ve un compendio de discursos que “dividen”, como el de la precandidata blanca Verónica Alonso en el que dice que va a “erradicar” de nuestro país la “ideología de género”, o el del ex vicepresidente Raúl Sendic en el que señala que “si es de izquierda no es corrupto, y si es corrupto no es de izquierda”. Luego aparece Amado subrayando que es de una generación política “con más presente y futuro que pasado”. “Somos libres, andamos sin casete ni balde puesto. Soñamos construir un país más justo, más seguro, más solidario y más próspero. Y estamos convencidos que la alternativa para lograrlo es unir”, dijo Amado.