Autoras uruguayas: una instalación repasa la dramaturgia escrita por mujeres entre 1930 y 1973

Hasta el 30 de marzo, la editorial Salvadora estará en el museo Zorrilla (Zorrilla de San Martín 96) con Una mujer está bordando, una muestra y una instalación sobre el proceso de investigación que forma parte de su proyecto editorial dedicado a la dramaturgia uruguaya escrita por mujeres entre 1930 y 1973. De este modo, el equipo de Salvadora arribará al espacio museístico (tanto la sala como las inmediaciones) para colectivizar las actividades que implica una investigación editorial, presentando un “diálogo vivo entre aquello que no se suele mostrar –lo que antecede al objeto libro– y un recorrido plástico que sugiere el material de archivo”. Así, los integrantes cuentan que no sólo se expondrá una investigación, su archivo y el tipeo de las obras a publicar, sino que además se pensó cómo exponer un material móvil mientras se crea el montaje, pensando esta reconstrucción o bordado como un “ejercicio de y para la memoria”, ya que a las 20 autoras que integran el corpus no se les ha dedicado estudios de importancia, reediciones y, en algunos casos, ni siquiera publicaciones. Este proyecto se propone saldar esa exclusión al visibilizar y reflexionar sobre el lugar de exclusión que se les asignó, y al rever el canon literario y teatral nacional.

En paralelo, habrá dos encuentros para dialogar sobre la escritura y el género (los sábados 16 y 23), una feria del colectivo editorial Sancocho (el viernes 22 y el sábado 23), en la que integrantes de la Comedia Nacional harán una lectura dramatizada de algunas obras, y se organizará la primera edición del ciclo Palimpsestos, dedicado a la reflexión y la creación dramatúrgica en residencia, en el que participarán 11 escritoras uruguayas (Sofía Aguerre, Estíbaliz Solís Carbajal, Camila Diamant, Elaine Lacey, Leslie Sartorio, Florencia Guzzo, Mercedes Rosende, Regina Ramos, Claudia Campos, Raquel Diana y Rosario Lázaro), que trabajarán sobre la vida y obra de 11 autoras que integran la investigación de Salvadora, entre las que se encuentran Paulina Medeiros, María Eugenia Vaz Ferreira, Clotilde Luisi y Concepción China Zorrilla.