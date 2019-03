Carlos "Caio" Vila (1944-2019)

En la madrugada del sábado falleció Carlos Caio Vila, quien desde hacía semanas estaba internado en el hospital Maciel. El ex baterista de Los Shakers había regresado a Uruguay a fines del año pasado, proveniente de Venezuela, donde se le había dificultado continuar el tratamiento contra el cáncer que padecía.

Vila conoció a los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso en el Hot Club, y junto con ellos y Roberto Pelín Capobianco en 1965 formó la banda más exitosa de rock al estilo beatle del Río de la Plata. Participó en la grabación de los tres discos de la banda (Break It All, de 1965, Shakers for You, de 1966, y La conferencia secreta del Toto’s Bar, de 1968) y tras el fin del proyecto emigró a Brasil. A mediados de la década de 1970 se estableció en Venezuela, donde trabajó como productor musical. En 2005 fue parte de la breve reunión de Los Shakers, de la que resultó el disco Bonus Tracks (2006).