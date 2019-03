¿Cómo es la sexualidad de las personas usuarias de sillas de ruedas?

En octubre de 2018, el centro de rehabilitación noruego Sunnaas visitó Uruguay para intercambiar conocimiento con el Ministerio de Salud en relación a la rehabilitación de personas con discapacidad física. Una de sus integrantes, la sexóloga y usuaria de silla de ruedas Yvonne Dolonen, realizó charlas en relación a la salud sexual y a la necesidad de incorporar esta temática como parte de la rehabilitación del paciente. Yvonne publica artículos sobre la temática discapacidad y sexualidad. Traducción del Dr. Leandro Orozco.

¿Puede alcanzarse el orgasmo cuando tenés parálisis y/o pérdida de sensibilidad?

Si, por supuesto que se pueden lograr orgasmos. El orgasmo es la interacción de varias reacciones que suceden en el cuerpo al alcanzar el clímax en un acto sexual. Cada cual lo puede experimentar de diferentes formas. En el caso de los órganos sexuales femeninos se alcanzan a través del clítoris, la vulva (órgano sexual femenino externo), la vagina (estimulación interna) o una combinación de ellos. Respecto a los órganos sexuales masculinos, se puede tener orgasmo con eyaculación, orgasmo sin eyaculación u orgasmo con eyaculación hacia la vejiga urinaria (eyaculación retrógrada).

Después de una lesión medular se puede sentir o interpretar el orgasmo de diferentes maneras. Esto depende, entre otras cosas, del alcance y localización de la lesión medular, si la lesión es completa o incompleta, así como si se han tenido experiencias sexuales anteriores.

Además de los orgasmos antes mencionados, también se logran orgasmos al estimular otras zonas erógenas, por ejemplo el ano, la parte más baja y externa del intestino grueso (en los hombres especialmente por la estimulación de la próstata), los pechos (pezones), el cuello, las manos, las orejas, etc. Aquí encontramos diferencias individuales y también preferencias.

Muchos lesionados medulares identifican nuevas zonas erógenas extremadamente sensitivas. Las nuevas zonas de placer frecuentemente se localizarán por encima del nivel de la lesión, y pueden contribuir a nuevas emociones y experiencias.

Investigaciones no muestran muchas diferencias al comparar lesionados medulares con personas sin lesión medular, respecto a lograr orgasmos o no. Estas diferencias pueden explicarse debido a varias razones; en mi opinión personal, una de ellas puede ser el no haber sido suficientemente buenos al informarle todo lo necesario respecto a sexualidad a la persona con discapacidad. También, está relacionado a lo difícil que es iniciar correctamente la exploración con nuestro cuerpo después de la lesión ya que siempre se lo comparará con lo que era previo a ella.

El tiempo será el mejor aliado, ya que poco a poco se comenzará a pensar distinto. Además, cada persona será diferente al decidir en qué orden va a priorizar la sexualidad. Priorizar su vida sexual dependerá de qué tan curiosa sea la persona y podrá ayudar a mejorar su autoestima.

¿Cómo se puede disfrutar del sexo cuando no se tienen sensaciones en las partes íntimas?

El solo formular esta pregunta tiene gran valor, ya que incluye el concepto . Y nos preguntamos ¿qué puedo hacer para disfrutar sexualmente –solo o con mi pareja– sin tener sensaciones en los órganos sexuales?

Son muchos los lesionados medulares que tienen esta duda. Si bien no existe una única respuesta a ello, el proceso es muy individual; ya que ninguna lesión medular es igual que otra y también por diferencias en las experiencias sexuales previas.

En algunos casos tuvieron su lesión siendo niños y por lo tanto no tienen ninguna experiencia sexual previa. Esto puede ser positivo para algunos, ya que evitan el comparar antes y después. Encontramos otros con experiencias negativas como violaciones sexuales o violencia y esto puede influir negativamente en su sexualidad, haciéndoles difícil poder disfrutar del sexo después de la lesión.

Si hipotéticamente olvidáramos que somos diferentes por el tipo de lesión y partiéramos de cero con respecto a la experiencia sexual, podemos compartir algunas experiencias. En primer lugar, no es seguro que tenga un 100% de pérdida de sensibilidad en sus órganos sexuales. Muchos dicen que sienten diferente que antes de la lesión, pero que sienten algo. Algunos disfrutan con objetos de ayuda para la sexualidad, en especial aquellos que tienen fuertes vibraciones. Aquí, recomendamos no exagerar ya que pueden provocar lesiones en sus órganos sexuales. El usar lubricantes o aceites disminuye la falta de sensibilidad a causa de la lesión porque la lubricación aumenta la sensibilidad.

Si bien es cierto que puede ser extraño que hablemos de sensibilidad cuando no se tienen sensaciones como antes, no olvidar que, de alguna manera, sus órganos sexuales continúan sintiendo, aunque no pueda llegar el impulso al cerebro del mismo modo que antes.

Para todas las personas hay muchas formas de disfrutar el sexo, independientemente de si tienen sensibilidad o no en sus órganos sexuales.

Cuando disfruta sexualmente, es necesario identificar lo que le gusta y lo que le excita. También es importante tener la capacidad de ubicarse en la situación en el momento adecuado, es decir, no pensar en otras cosas como el trabajo, problemas, etc., sino centrarse en lo que quiere lograr. No se trata solo del orgasmo y/o la eyaculación. Se trata de dejar ir su cuerpo con las fantasías y la imaginación junto con su pareja.

Es un mito que la única manera de disfrutar sea tener sexo con otra persona (de cualquier sexo) o con la masturbación.

¡Siempre se pueden tener ventajas ampliando el repertorio! Tenemos otros sentidos que nos pueden dar placer, por ejemplo: ¿qué sonido o alguna música le excita?, ¿algunos sabores le gustan?, ¿qué olor le gusta?, ¿cosas que le apetecen mirar?, ¿qué tipo de roces prefiere, dónde y con qué frecuencia? Cuando se identifica con vuestros sentidos qué es lo que le erotiza, entonces puede usar todo esto para crear una buena sintonía. Al tener en cuenta todo esto cuando tiene sexo, tanto solo como con su pareja, será más fácil disfrutar del sexo, a pesar de no tener sensibilidad en sus órganos sexuales. Para algunas personas esto será más fácil, pero otros tendrán que poner un poco más de esfuerzo en ello.

Al decir “no puedo sentir nada físicamente durante la relación sexual” ¿quiere esto decir que no puede disfrutar la nueva situación? Recuerde que puede usar todos sus sentidos y valorar pensando: ¿querría yo dejar pasar esta experiencia sin disfrutarla?

Buena vida sexual conlleva a mejor calidad de vida y ayudará a desarrollar nuevas habilidades, por lo que les deseo: “Buena salud sexual”.

“Saludos Sexuales de Yvonne“.