El presidente electo, Yamandú Orsi, dejó en claro que uno de los ejes de su gobierno será el diálogo sobre la seguridad social. Es por ello que el equipo del futuro director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Rodrigo Arim, trabaja a destajo para la convocatoria de una “sectorial” que dará paso a un amplio diálogo social.

“La figura de la sectorial está establecida en la Constitución, y es un instrumento que tiene la OPP para generar espacios de trabajo interinstitucional, incluso con actores no gubernamentales, en áreas que requieran una mirada de estas características”, explicó a la diaria el exrector de la Universidad de la República. “A partir de ello vamos a estructurar un equipo de trabajo en la OPP, cuyo rol va a ser diseñar y mantener el diálogo social”, agregó.

El objetivo es que los instrumentos que se apliquen “sean consistentes y coherentes” para cubrir “la vulnerabilidad de las personas desde el nacimiento hasta el retiro de la fuerza de trabajo”. “Lo primero que vamos a hacer es montar los equipos que van a acompañar este proceso y, a partir del funcionamiento de la sectorial, se va a elegir una fecha de comienzo del diálogo, algo que no debería dilatarse mucho en el tiempo”, explicó el futuro titular de la OPP. En el diálogo social participarán todos los actores vinculados a la materia, las asociaciones de jubilados, el PIT-CNT, las cámaras empresariales y los partidos políticos en general.

El primer paso que proyecta la OPP es estructurar una Comisión de Protección y Seguridad Social conformada por el Ministerio de Trabajo, el Ministerio de Desarrollo Social, el Ministerio de Economía y Finanzas, el Banco de Previsión Social y la OPP, cuyo rol va a ser diseñar y mantener el diálogo social.

Esta comisión tiene un antecedente reciente en el último gobierno del Frente Amplio (FA) y quien la liderará será el economista e investigador uruguayo y exintegrante del Instituto Cuesta Duarte del PIT-CNT Hugo Bai, quien tiene un máster en Dirección y Gestión de Planes y Fondos de Pensiones en la Universidad de Alcalá.

Visión integral

Bai recalcó que la intención del nuevo gobierno es apostar por un diálogo que tenga una visión integral que abarque todo el ciclo de vida de las personas. “El objetivo no es centrarse exclusivamente en la jubilación, sino incluir aspectos como el sistema de cuidados, la primera infancia y la discapacidad, que consoliden una perspectiva más amplia y equitativa”, indicó.

Un aspecto fundamental a considerar será la reducción de la pobreza infantil y la expansión del sistema de cuidados. Bai, quien fue asesor del PIT-CNT, subrayó que el sistema de cuidados, aunque ha tenido avances, necesita fortalecerse para garantizar un apoyo adecuado a la infancia, los adultos mayores y las personas con discapacidad. Estas reformas se enmarcan en una estrategia más amplia de protección social que buscará generar consensos para lograr un sistema más equitativo y sostenible.

Destacó los avances logrados en cuanto al sistema de cuidados con la ley aprobada hace una década, pero señaló que “aún está en un estado de desarrollo incipiente y hay que potenciarlo. Se trata de un sistema que impacta en la infancia, los adultos mayores y las personas con discapacidad, vinculándose directamente con otras dimensiones del bienestar social, lo que va mucho más allá de los cambios en el sistema jubilatorio”.

Protección social

Al referirse a los ejes sobre los que se centrará el diálogo social, consideró que las definiciones están “bastante claras en el programa del FA, ya que en dicho documento se establecen”. “Va a ser un diálogo que necesariamente tendrá una mirada integral. Por lo tanto, preferimos hablar de que será sobre protección y seguridad social”, aclaró el especialista.

El objetivo es analizar, al contrario de lo que sucedió en el proceso anterior y en la reforma jubilatoria que se votó en el actual gobierno, “no sólo lo que invierte la sociedad en sus sistemas de protección social, sino también la fuente de financiamiento”.

Ahondando en el tema, hizo hincapié en que “el sistema enfrenta desafíos por cambios demográficos, culturales y en el mercado laboral que impactan a lo largo de todo el ciclo de vida”, por lo que resultará necesario “discutir no sólo las condiciones de retiro, sino también la pobreza infantil y el rol de las transferencias no contributivas”. “Hoy hay un acuerdo de todo el sistema político en que es prioritario reducir aceleradamente los niveles de pobreza infantil”, subrayó.

“Vamos a tener un diálogo que va a incorporar diferentes temas dentro de lo que es la matriz de protección social y que están justamente vinculados a las diferentes etapas que atraviesan las personas a lo largo del ciclo de vida”, remarcó.

Edad de retiro

Consultado respecto de la edad de retiro, Bai recordó que el FA se opuso al aumento “al barrer” planteado en la reforma de 2023. “Hay un cuestionamiento muy fuerte a la forma en que se procesó ese cambio, porque no contempla las enormes desigualdades con las que las personas llegan al retiro”, indicó, ya que “no es lo mismo cómo llega una trabajadora del servicio doméstico, un trabajador de la construcción, de la pesca o de un frigorífico que alguien con estudios terciarios y otras condiciones laborales”.

“Sabemos que las personas no viven lo mismo. Ese aumento de la longevidad, del que todos somos conscientes, no se distribuye de la misma manera, según las condiciones de las personas. Entonces, todos esos elementos lo que desde mi punto de vista hacen es justificar una discusión más profunda sobre ese parámetro de la edad de retiro”, añadió. El economista recordó además que el FA llega al gobierno con el mandato de contemplar la situación de aquellos trabajadores que no están en condiciones de postergar su retiro por encima de los 60 años.

“Hay que ver qué mecanismos pueden habilitar para que esos colectivos que no están en condiciones de postergar el retiro tengan el derecho a jubilarse y cómo, efectivamente, logramos que otros colectivos, porque el sistema lo precisa, encuentren los incentivos y los mecanismos para ir gradualmente retirándose a edades más tardías”, indicó.

Por otro lado, Bai explicó que es necesario que en el diálogo se discutan algunos “elementos críticos” de la reforma jubilatoria que impulsó el actual gobierno y mencionó la necesidad de analizar el pilar de ahorro, ya que considera que “hay condiciones para que funcione de manera mucho más eficiente y con niveles de costo y lucro mucho más razonables”. “La idea es que permitan potenciar el ahorro que tienen los trabajadores y las trabajadoras en ese componente del sistema”, subrayó.

Las AFAP

Sobre el rol de las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), Bai sostuvo que es un sistema que ha operado durante casi 30 años e indicó que si bien desde el punto de vista de los ahorros “cumplió con su cometido de que ha alcanzado hoy rentabilidades razonables”, desde el FA se considera que hay algunos aspectos referidos al diseño del sistema o del pilar de capitalización que deberían ser revisados. Consideró que hay “oportunidades de mejoras” en el mercado para que los niveles de lucro sean “mucho más razonables” y permitan “potenciar el ahorro que tienen los trabajadores”.

“Es un tema que tenemos que discutir en el diálogo, pero el horizonte es bien claro: es que el sistema efectivamente avance, que podamos generar un acuerdo como sociedad sobre un tema que ha sido históricamente discutido y debatido y en el que hay posiciones encontradas. Nuestra aspiración es que la sociedad pueda acordar cambios que en última instancia contemplen diferentes reclamos”, remarcó.

Bai resaltó que todos los cambios que se puedan implementar deben lograrse a partir de un acuerdo de todo el sistema político, en conjunto con los actores sociales, con el objetivo de que se siga avanzando en la “equiparación de los diferentes regímenes”.

“La reforma impulsada por el actual gobierno supuso un avance desde este punto de vista y es algo en lo que nosotros queremos seguir justamente avanzando. La idea es que cada uno de los cambios que se vayan procesando tiendan a avanzar en esa equiparación y que tengamos un sistema mucho más homogéneo y en igualdad de condiciones entre los diferentes colectivos que integran cada uno de esos subsistemas”, finalizó.

La mirada del FA

La resolución del 14 de octubre de 2023 del Plenario Nacional del FA, aprobada por unanimidad, estableció que la seguridad social es un “derecho humano fundamental” y debe basarse en los principios de “universalidad, solidaridad, equidad, integralidad, sostenibilidad, participación social, cobertura, responsabilidad del Estado y transparencia”. En este documento, el FA reafirmó que la cobertura debe ser universal, con el objetivo de promover la inclusión social y reducir la pobreza.

El diálogo social que propuso el FA busca una “reforma integral” como respuesta a la “ley regresiva aprobada” por el gobierno y no en contraposición con el proceso de reforma constitucional promovido por organizaciones sociales y políticas, indicó la fuerza política.

En cuanto a la metodología, en esta resolución se estableció que el diálogo nacional se organizará siguiendo el procedimiento de las instancias previas que se realizaron en los gobiernos del FA, reuniendo a todos los actores.

Entre los principales puntos que se destacaron están revisar el sistema de financiación para corregir “inequidades”, y se establece que se deberá “generar las condiciones para el acceso a la jubilación a los 60 años de edad, manteniendo los estímulos y la capacitación necesaria para que quienes quieran seguir trabajando puedan hacerlo”. También se estableció “incorporar al diálogo las temáticas de cuidados, con prioridad en primera infancia, discapacidad, adultos mayores con dependencia y personas que cuidan”.

Postura del PIT-CNT

El líder de la central sindical, Marcelo Abdala, se reunió el miércoles de esta semana con el presidente electo, Yamandú Orsi. En la oportunidad, le entregó el documento “Lineamientos programáticos del PIT-CNT para el período 2025-2030”, en el que se incluye regresar al mínimo de 60 años para jubilarse. El dirigente sindical aseguró que esa iniciativa no va en contra del resultado del plebiscito votado en octubre y basó esa postura en que en las bases programáticas del FA son “coincidentes” con la propuesta.

“El plebiscito estableció tres puntos y si uno mira el programa de gobierno que votó la gente tiene cosas muy parecidas a esos tres puntos. Probablemente estas se puedan desarrollar en el diálogo social, no en la forma de implementación que suponía el plebiscito, sino de otra manera”, declaró el dirigente en rueda de prensa al término del encuentro.

Abdala contó que Orsi quedó en “estudiar la propuesta” y que “seguramente” el PIT-CNT sea convocado cuando el próximo gobierno defina el diálogo social al que se comprometió en la campaña electoral.