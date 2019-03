Curutchet le transmitió a Martínez y a Astori que no asumirá como intendente de Montevideo

El pedido de licencia reglamentaria del precandidato presidencial del Frente Amplio (FA) Daniel Martínez dejó vacante el cargo de titular de la Intendencia de Montevideo (IM). El primero en la línea de sucesión es Óscar Curutchet, que se desempeña como director de Desarrollo Económico desde febrero de 2016. La semana pasada Curutchet fue uno de los candidatos que disputaron la presidencia de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), pero perdió con Ignacio Alonso.

Ayer Curutchet se reintegró de su licencia y mantuvo conversaciones con Martínez y con Danilo Astori, el líder de Asamblea Uruguay, sector al que pertenece. En diálogo con la diaria, explicó que este escenario ya había sido manejado en anteriores conversaciones con ambos líderes del FA.

“Sabíamos que esto podía pasar; las dos propuestas coincidieron en el tiempo y personalmente opté por defender un proyecto para la AUF por el desafío de transformar el fútbol uruguayo. Y ahora entiendo que lo mejor para el proyecto político del FA es no asumir en la IM. No es algo dramático. En algún momento se manejaron versiones que no eran correctas. Para mí la IM nunca fue un plan B, nunca puede ser el plan B ser el intendente de Montevideo”, declaró Curutchet.

Y agregó: “Sabíamos que ir por un proceso electoral distinto en una institución diferente generaba determinadas consecuencias o repercursiones tanto en lo público como en lo institucional. Siempre supimos que tomábamos este riesgo, pero no estoy arrepentido de nada. Actué en base a mis convicciones, y ahora [al no asumir en la IM] estoy haciendo lo mismo”.

Según el jerarca, tiene muchos proyectos para completar desde su responsabilidad en Desarrollo Económico. “Entiendo que es mejor que asuma otro compañero u otra compañera. Así que cuando se me convoque no voy a aceptar el cargo”, remató.

Después de Martínez y Curutchet, en la lista de 2015 figuran la directora de Desarrollo Social, Fabiana Goyeneche, y el prosecretario Christian Di Candia. Ambos son funcionarios de otros organismos, a los que deberían renunciar para poder asumir la titularidad de la IM. El último de los suplentes es el director de Artes y Ciencias y actual intendente interino, Juan Canessa.