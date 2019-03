Dudas en filas de Larrañaga sobre la Concertación en Montevideo para 2020

Para que se reedite el Partido de la Concertación (PdlC) en las elecciones departamentales del año próximo, los partidos que quieran integrar esa coalición deberán garantizar que su lema alcance 500 votos en las internas de este año, no postular en sus propias internas ni en octubre a quienes vayan a ser candidatos del PdlC, y abstenerse de participar a nivel departamental en Montevideo en 2020. Consciente de todo esto, el empresario y precandidato único del Partido de la Gente, Edgardo Novick (uno de los candidatos a la intendencia de Montevideo en 2015 por el PdlC), decidió tomar las riendas del asunto, y reveló el lunes a varios medios que estaba en contacto con el resto de los precandidatos blancos y colorados para reflotar la alianza y ver si se hace “un acuerdo igual que en 2015 o [uno] diferente, [...] en Montevideo, en varios departamentos o en todos los departamentos”.

La idea fue respaldada ese mismo día por el nacionalista Luis Lacalle Pou, quien dijo esa noche que era necesario “recrear algún espacio para concertar con el resto de la oposición” y “obtener finalmente el gobierno de Montevideo”. También ratificaron la herramienta los precandidatos colorados Julio María Sanguinetti y Ernesto Talvi, así como el nacionalista Enrique Antía. De hecho, Novick ya le pidió una reunión al directorio del Partido Nacional (PN), que se concretará en los próximos días.

Dirigentes blancos y colorados admitieron a la diaria que venían conversando sobre el tema desde hace varios meses. El senador nacionalista Luis Alberto Heber (Todos) dijo que en realidad “nunca se dejó de hablar” del PdlC, pero que ahora el camino es más fácil, porque “se empezaron a definir las precandidaturas, y se sabe quiénes son los que se postulan y qué proponen”.

En Juntos, el bloque que apoya a Jorge Larrañaga, la situación no es tan clara. Ningún representante del sector ha participado en las conversaciones, y la postura del precandidato es que ahora debe primar la búsqueda de un acuerdo programático a nivel nacional, para consolidar una alternativa de gobierno. El martes Larrañaga dijo que le gustaría buscar el máximo común denominador de la oposición “de cara a lo que es primero, que es la elección nacional”, y agregó que el tema debería definirlo el directorio. El diputado Jorge Gandini, principal referente de Juntos en Montevideo, opinó que lo correcto sería que el PN analizara lo ocurrido en la elección departamental pasada, algo que aún no se ha hecho. “Me llama la atención que todos hablen y nadie le haya preguntado a las autoridades del PdlC. Son personas que merecerían más trato y respeto”, sostuvo. Además, recordó que ese partido sacó 13 ediles en 2015, pero que desde que asumieron “hubo una sola reunión de bancada, y en los temas trascendentales votaron divididos. ¿Ahora estamos para usarlos electoralmente? ¿Ahora se acuerdan? Me gustaría saber cuál es el plan y detrás de qué ideología”. El también diputado capitalino Pablo Abdala sostuvo que hay “distintas posiciones dentro de cada sector” del PN, y que “el planteo de Novick es tardío, pero igualmente vamos a escucharlo”.

A su vez, el diputado colorado Conrado Rodríguez dijo a título personal que cree que la Concertación debería tener dos condicionantes: por un lado, “que el instrumento sea solamente para acumular votos, pero que los candidatos tengan una identidad propia y respondan a la orgánica de los partidos históricos”; y, por otro, “que no se pueda reeditar un candidato que no responda a los demás partidos”, como lo fue Novick.