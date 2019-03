El INAE presentó su programación para este año, que contará con el festival internacional, seminarios de formación y hará énfasis en la internacionalización

En diversos momentos, en la región la dramaturgia extranjera contaba con más circulación que la local, y se desconocía buena parte de las búsquedas y experimentaciones propias. Desde 2009 el Instituto Nacional de Artes Escénicas (INAE) se dedicó al apoyo y la promoción del teatro y la danza, promoviendo la circulación y visibilización de artistas consagrados y emergentes. Este año, la apuesta central del instituto será profundizar la internacionalización, y en los meses de enero y febrero ya circuló un buen número de obras y artistas: por ejemplo, en el Festival de Unipersonales de Cienfuegos, Iván Solarich ganó el premio de dramaturgia por su obra No hay flores en Estambul; Danilo Pandolfo se impuso en la categoría actuación masculina con Manduraco, el cabortero; Denise Daragnés, en compañía independiente por La incapaz; y Darío Lapaz fue galardonado en puesta en escena por Matrioska. En la misma línea, Uruguay será el país invitado del Mercado de Industrias Creativas Argentinas, lo que “contribuye a la visualización, ya que asisten programadores de todo el mundo que conocerán a aquellos artistas uruguayos que compartan sus proyectos o que presenten sus pequeñas muestras”, dijo el director del INAE, José Miguel Onaindia, quien destacó la participación en otros festivales regionales, como el de Almagro, al que asistirá El Quijote del Plata, entre otras puestas.

En el transcurso del año, la programación del instituto se acoplará a distintos sucesos: uno de los eventos que marcarán la agenda será el Festival Internacional de Artes Escénicas (FIDAE), que tendrá lugar entre el 14 y el 25 de agosto y contará con Francia como país invitado. A su vez, el festival dialogará con la exposición de pinturas de Pablo Picasso que el 29 de marzo se inaugurará en el Museo Nacional de Artes Visuales, y se enfocará en uno de los perfiles menos difundidos del pintor, vinculado a su experiencia con las artes escénicas.

Festival

“Este año se cumplen aniversarios relevantes para la historia escénica nacional, como el cincuentenario de la muerte de Margarita Xirgu y los 70 años de El Galpón, que marcan líneas en lo que tiene que ver con la tradición, la educación y la promoción, además de que ambos le dieron una proyección muy importante al teatro uruguayo”, destacó Onaindia. Si bien está pendiente la coordinación de actividades con la Intendencia de Montevideo (IM) y el Centro Cultural de España, anunció que el FIDAE estará dedicado a la mítica actriz española. La inauguración del festival estará a cargo de la compañía brasileña de Deborah Colker; de Chile vendrá la reconocida directora y dramaturga Manuela Infante; de Argentina, la obra Entonces la noche, de Matías Flores Cárdenas, con Cecilia Roth, Dolores Fonzi, Ezequiel Díaz y Guillermo Arengo; y de Alemania, Rimini Protokoll, una importante compañía que propone una nueva visión de los espacios escénicos y de la arquitectura teatral, y que realizará una dramaturgia urbana –que se extenderá durante todos los días del festival– en conjunto con la IM. Además, contará con la primera participación de Portugal, de la mano de Tiago Rodríguez, uno de los directores lusos más reconocidos, quien llegará con su unipersonal By Heart.

También se presentará el musical operístico El hombre de la mancha, de Dale Wasserman, que inauguró la temporada lírica del Teatro de La Moneda (Bélgica) entre ritmos y coros de murga: a partir de un acuerdo entre la Dirección Nacional de Cultura, el INAE, y el teatro Real Flamenco, de Bruselas, el espectáculo cuenta con Eduardo Pitufo Lombardo y Martín Jorge –director de la Banda Sinfónica– como artistas invitados. “Esta será la primera vez que se incluya a la ópera en el festival, que también contará con una nutrida agenda de danza, con producciones que dialogarán con el programa francés del Ballet Nacional del SODRE, porque hemos apostado por un festival diverso que convoque a distintos públicos”, precisó el director.

Coproducciones

Onaindia contó que distintas instituciones, mercados y festivales extranjeros se muestran cada vez más proclives a las coproducciones, y eso “responde a que Uruguay cuenta con propuestas artísticas interesantes y políticas activas de internacionalización”. En ese sentido, distingue que uno de los aspectos que se están consolidando es que muchos artistas ya no necesitan el apoyo del Estado: por ejemplo, “Tamara Cubas acaba de volver de Nigeria con una propuesta de investigación; Marianella Morena fue convocada por tres de los teatros más importantes de España (sala Beckett de Barcelona, donde se estrenará el proyecto, junto al Pavón Teatro Kamikaze de Madrid y el Teatre Principal de Palma de Mallorca) para dirigir la obra catalana Andrea pixelada, interpretada por actores españoles, lo que la convierte en la primera artista no residente en Europa que ha sido convocada para dirigir; Gabriel Calderón está dando un seminario en Suiza e Italia; y Sergio Blanco hizo Tebas Land y La ira de Narciso en varios países. Algunas cosas hemos apoyado puntualmente, pero lo interesante es haber podido consolidar una estructura para que las propuestas sobresalgan solas. Aunque, claro, seguiremos apoyando a estos y otros artistas, generando nuevas acciones”. Frente a estas estrategias, el director considera que uno de los aspectos que distinguen al INAE de otros institutos es que no se trata de una institución burocrática, sino que se posiciona como “un organismo dedicado a la investigación y la creación”.

Dice que esta circulación “es un impulso que deben dar las políticas públicas, y uno de los grandes problemas de los países latinoamericanos es que hay políticas de fomento a la producción, pero no políticas que apunten a la formación de audiencias”. “Si se promueve la oferta, es necesario promover también la demanda. Esta es una de las apuestas más difíciles, y, aunque se han implementado políticas eficaces, creo que siempre es poco”, admitió.