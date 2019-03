El partido Cabildo Abierto anunció que hará el “mayor esfuerzo” para que Manini Ríos acepte ser candidato a la presidencia

El partido Cabildo Abierto (CA) anunció ayer en conferencia de prensa que propondrá al ex comandante en jefe del Ejército Guido Manini Ríos que sea el candidato presidencial de ese novel lema. El escribano Guillermo Domenech, presidente de ese partido, relató a la prensa que varios meses atrás surgió la iniciativa de organizar un movimiento político que no fuera el “desprendimiento de un partido” ni el resultado de “alianzas sectoriales”. Aseguró que es un lema creado por un “impulso que brota desde lo profundo del país, de los barrios, de los pueblos más olvidados”, que reclaman una propuesta “superadora” de país.

CA se inspira en el “ideario artiguista” y busca restablecer la “confianza” entre los representados y sus representantes, afirmó Domenech, y advirtió que es “inútil pretender encasillar a este movimiento en izquierda o derecha”, porque entiende que esas categorías, en “pleno siglo XXI”, “no describen cabalmente las nuevas tensiones que existen en el mundo y también en nuestra región”. A título personal, sostuvo que es “ambidiestro”: “A veces coincido con la derecha y a veces con la izquierda”.

Luego de “incontables” pedidos a Manini Ríos para que se involucre en la actividad política partidaria, Domenech explicó que CA se comprometió a hacer los “mayores esfuerzos” para que acepte ser su candidato a la presidencia de la República en octubre. “Su don de mando, su sencillez republicana y sus convicciones éticas marcaron una impronta que quedará indeleble en la historia de nuestras instituciones”, afirmó el dirigente, y destacó por “sobre todas las cosas” que Manini Ríos no está “dispuesto a callar frente a las injusticias”.

Domenech sostuvo que “aún” no han hablado “formalmente” con el general, pero se mostró confiado en su respuesta. “Va a aceptar nuestra propuesta porque lo sabemos un hombre de convicciones, que es leal con su pensamiento y [está] preocupado por la realidad nacional”, sostuvo. Adelantó que en los próximos días se reunirán con Manini Ríos para hacerle oficialmente la propuesta.

Según informó ayer El País, el dirigente de CA se desempeñó como escribano de Presidencia desde el gobierno de Luis Alberto Lacalle hasta ayer, cuando presentó renuncia a su cargo para dedicarse a la política.

Otra salida en falso

El ex comandante en jefe del Ejército, destituido el martes por el presidente Tabaré Vázquez, usó la cuenta institucional del Ejército en Youtube para dar un mensaje de despedida a la fuerza militar. Allí reiteró sus cuestionamientos al Poder Judicial: “Elevé un escrito que da cuenta del parecer del Ejército sobre la actuación de la Justicia hacia los militares en los últimos años, sin justificar nunca situaciones que pudieran ser deshonrosas para nuestra institución. En ese escrito cito una decena de casos en que la justicia actuó sin pruebas y sin respetar los principios elementales del derecho”, aseguró Manini Ríos.

También se refirió al procesamiento con prisión de un sargento retirado de 74 años, “por un delito cuya pena es excarcelable, pero igual fue a prisión, 40 años después de ocurridos los supuestos hechos que se le imputan”. Manini Ríos sostuvo que le comunicó a Vázquez su “malestar” por esa situación, pero añadió que existen “otras razones seguramente” para su destitución, que tienen que ver con “el clima de reciente deterioro en la relación con el mando superior” y la sanción de 30 días de arresto a rigor que se le aplicó, que calificó de “inédita” para un alto mando del Ejército.

Finalmente, reiteró que si entendiera que la “trinchera política” es la “única” que le permite “lograr para la institución militar y para los más frágiles la justicia que no he podido lograr desde otros puestos de lucha”, irá por ese camino. Y culminó: “He tratado de sacar adelante al Ejército enfrentando la incomprensión de muchos, las falsedades de burócratas incapaces de ver la realidad, enceguecidos en su soberbia o atrapados en sus prejuicios ideológicos, y la acción de quienes luchan por la confrontación”.

El Ministerio de Defensa Nacional solicitó de inmediato que se retirara el video de la página institucional del Ejército y, según supo la diaria, la cartera se encuentra “evaluando la situación”.

En la conferencia de prensa de Domenech, cuando una periodista consultó al presidente de CA acerca de ese mensaje de Manini Ríos, el escribano respondió que sólo pudo observar “parcialmente” el video, pero adelantó que el general “está en todo su derecho de hacer las apreciaciones” que crea convenientes, porque no es más comandante en jefe. Consultado nuevamente sobre la pertinencia de dar ese mensaje por una vía oficial del Ejército y usando su uniforme, después de ser destituido, atinó a responder que no lo había visto, así que no podía contestar la pregunta.