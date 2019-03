Facello y Zubía cada vez más cerca del Partido Colorado

Está complicada la situación para Edgardo Novick y el Partido de la Gente (PdlG). La relación con la lista 12.000, liderada por el diputado Guillermo Facello y el ex fiscal Gustavo Zubía, llevaba semanas de tensiones, pero la relación terminó de romperse en los últimas horas.

Horas antes de una asamblea de militantes de la lista 12.000, convocada para este sábado y en la que estaba claro que se resolvería la estrategia electoral del sector, la Mesa Ejecutiva del PdlG decidió, por unanimidad, retirarle la confianza política a Facello. En un comunicado público, el grupo de Novick cuestionó al diputado capitalino por su “proceder ajeno al funcionamiento orgánico" y envió una notificación a la Corte Electoral para que quede constancia de su desvinculación. En concreto, Facello deja de ser el vicepresidente del PdlG, y en su lugar asumirá Analía Laiño.

Horas después, y tras la asamblea de la lista 12.000, Zubía escribió, en su cuenta de Twitter, que debido a las “diferencias graves” con Novick, los militantes habían decidido impulsar su precandidatura a la presidencia dentro del PdlG, algo que pretendían comunicarle al líder del sector este lunes. “Al rato supimos que Facello era cesado de la vicepresidencia del partido”, se lamentó Zubía en su mensaje.

Los principales dirigentes de la lista 12.000 analizan por estas horas cuál será su futuro político en este nuevo escenario. Tras una reunión que mantuvieron este domingo, decidieron suspender el encuentro que tenían agendado con Novick para mañana a las 18:00. Una de las alternativas que manejan es volver al Partido Colorado (PC) e impulsar desde allí la precandidatura presidencial de Zubía, confirmaron a la diaria fuentes del sector. Otra posibilidad es sumarse a alguna de las opciones ya existentes, y en ese caso el nombre que más suena es el de Julio María Sanguinetti. En las últimas semanas, según pudo saber la diaria, el diputado Facello mantuvo varios contactos con el diputado Tabaré Viera, uno de los principales operadores del sanguinettismo.

A principios de febrero, Búsqueda informó que Facello había iniciado contactos para preparar su retorno a filas coloradas. Unos días después, el senador colorado Germán Coutinho, que apoya la precandidatura de José Amorín Batle, ratificó la versión del semanario y reconoció que veía “con buenos ojos” un eventual retorno de Facello al PC. “Siempre es bueno para el partido que los dirigentes vuelvan; por tanto, si hay compañeros que optaron en su momento por retirarse y hoy ven que hay un contexto para volver, yo creo que el partido tiene que recibirlos”, opinó Coutinho, consultado por la diaria.

Edgardo Novick (archivo, marzo de 2018).

Unos días después de estas declaraciones de Coutinho, Novick le preguntó a Facello si tenía previsto desmentir o aclarar estas versiones, algo que no sucedió. La relación entre ambos ya estaba claramente deteriorada. Otra muestra: el lunes 18 de marzo Novick mantuvo una reunión con el directorio del Partido Nacional; concurrió acompañado del diputado Daniel Peña y el economista Javier de Haedo, pero no por el entonces vicepresidente del PdlG.

En tiendas coloradas no todos están dispuestos a aceptar un retorno de Facello. “Seguramente ahora que fue echado del PdlG, Facello va a querer volver al Partido Colorado. Si resuelve hacerlo, voy a proponer en el CEN no aceptarle la afiliación. No queremos en nuestro Partido oportunistas”, escribió, en su cuenta de Twitter, el prosecretario del PC, Felipe Schipani. Unos minutos después, el diputado Ope Pasquet, que también respalda la precandidatura de Ernesto Talvi, retuiteó la opinión de Schipani y comentó “De acuerdo, Felipe”.

Consultado acerca de estas críticas de Schipani, Facello respondió: "No me preocupan en lo más mínimo. Me preocuparía si las hiciera algún dirigente colorado de fuste. Schipani no sólo es un dirigente menor, sino que es una mala persona, que sigue sangrando por la herida de haber perdido conmigo en la interna de hace cinco años".