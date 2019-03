Funcionario de la Intendencia de Cerro Largo fue suspendido por ir a un acto de Sartori

Gustavo Gómez es funcionario de la Intendencia de Cerro Largo y la semana pasada viajó a Montevideo para asistir al acto de lanzamiento de campaña del precandidato a la presidencia por el Partido Nacional (PN) Juan Sartori, que tuvo lugar en el Palacio Peñarol. A su regreso de la actividad fue “cesado” porque “había apoyado a Sartori”, según dijo a la diaria la dirigente Sonia Rodríguez, de la lista 32, que apoya al empresario en el departamento arachán. En los últimos días se viralizó un audio de Whatsapp en el que Sonia Rodríguez habla con el director de Recursos Materiales de la Intendencia de Cerro Largo, Alberto Rodríguez, quien le señala que el intendente Sergio Botana le dijo: “¿Supiste que Gustavo se fue con Sartori?” y que lo vieron “subiendo al ómnibus en la terminal”. Entonces, según el audio, Botana le habría ordenado al jerarca que le dijera a Gómez: “No te presentes más a la intendencia”. Sonia Rodríguez dijo que el funcionario luego se reunió con la Asociación de Empleados y Obreros Municipales (Adeom) de Cerro Largo y “el tema ya está solucionado”. “Lo importante de todo esto es que el muchacho recuperó el trabajo. El hombre vive sólo de [su salario de] la intendencia. No se puede jugar con la necesidad de una persona. Además de eso, somos todos blancos; hay que respetar las decisiones y tiene que haber unión”, subrayó la dirigente.

A todo esto, Sartori estuvo el fin de semana en Melo, la capital de Cerro Largo, y en una rueda de prensa dijo que se enteró de la situación de Gómez y que “es parte de eso que hablo cuando digo que es tiempo de cambiar la política”. “No nos parece justo que nuestros dirigentes o quienes se suman a nuestra candidatura tengan que pasar por estas situaciones, que le hacen mal a la persona y preocupan a su familia. Por lo que nos dicen, lo más importante es que la situación se revirtió y se solucionó el problema: nuestro dirigente no va a perder su fuente laboral”, sostuvo.

A su vez, el intendente Botana dijo ayer en una rueda de prensa que si un funcionario municipal “no va a trabajar para ir a un acto político, y además anda en la tele”, puede apoyarlo a él, a Sartori o “al que sea”, pero “la sanción la merece”. “El funcionario va a ser suspendido por el incumplimiento de la función. No puedo permitir la indisciplina por un candidatito, por favor”, finalizó. De todas formas, desde el entorno de Sartori señalaron que lo que dice Botana no es correcto, ya que para asistir al acto Gómez había pedido dos días libres que tenía a su favor.

Por otro lado, Sartori asistió a la plaza de Melo que homenajea a Villanueva Saravia, intendente de Cerro Largo entre 1995 y su fallecimiento, en 1998. Allí señaló a la prensa que le parecía “importante” estar ahí porque Villanueva Saravia “fue un caudillo increíble”, que “hizo muchísimo por el departamento”. “Era y sigue siendo muy querido. Para mí es un ejemplo que me gustaría conmemorar”, sostuvo. Además, dijo que su muerte se produjo “en circunstancias extrañas que nunca quedaron aclaradas”, por lo que para mucha gente “sería importante reabrir la investigación” para “finalmente saber la verdad”. Por lo tanto, Sartori dijo que le gustaría que se reabriera el caso, dadas “todas las preguntas que todavía quedan” por contestar. Saravia apareció muerto de un disparo en la cabeza, y la Justicia determinó que fue suicidio.

Temporada de pases

Hace tres días, Martín Elgue, el director de la Unidad Nacional de Seguridad Vial por el PN, anunció que su grupo, Ni me Callo ni me Voy, que pertenecía a la Lista 404, de Luis Lacalle Pou, se va con Juan Sartori. Sin embargo, este no fue el único pase de los últimos días. El sábado se anunció en un comunicado que la lista 400 de Rivera deja a Lacalle Pou para sumarse a la precandidatura de Sartori. El dirigente de ese sector Rodolfo Vega señaló que el cambio es producto de una “nueva visión política”, que buscará “el liderazgo nacionalista en Rivera”. “Creamos la lista 400 hace 20 años, participando en todas las instancias electorales. Hace tiempo que buscábamos opciones dentro del partido para ayudar a cambiar costumbres tradicionales que no dan rédito al nacionalismo; por eso creemos que Juan, con su visión de primer mundo, puede ayudar a eso, a que el Uruguay entero se inserte en el mundo y sea un país de primera”, sostuvo el dirigente.

En contacto con la diaria, Vega señaló que el PN “necesita que salga a la cancha gente que no sea profesional de la política, que no viva de la política profesionalmente”. Subrayó que “el país no avanzó” con “ninguno” de los partidos, que “ya han tenido los mejores asesores y planes de gobierno”. “Entonces creemos que la visión de Juan, un empresario joven y exitoso, le va a venir bárbaro al país y más que nada a la juventud, que hoy está mirando para sacar su pasaporte e irse al exterior”, sostuvo.

A su vez, la dirigente Graciela Leal, también de la lista 400, habló en una línea similar a la de Vega: “Hay gente con mucha trayectoria en todos los partidos, pero la situación del país no cambia, sino que va para atrás; entonces, nosotros creemos que Sartori, al pedir que lo acompañen, con esa visión que falta, les va a venir bárbaro a los uruguayos, pero sobre todo a los jóvenes”. El comunicado de prensa de Sartori destaca que “ya son casi 200” las agrupaciones que apoyan al precandidato “en todo el país”.