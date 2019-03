Gobierno cumplió 32,7% de sus propuestas de campaña y asunción, según estudio de asociación civil

El viernes, a la par del acto de Rendición de Cuentas del presidente Tabaré Vázquez, la asociación civil Cívico publicó la quinta edición de su informe “Del dicho al hecho”, en el que monitorea qué promesas electorales del gobierno se vienen concretando durante su gestión. Según el estudio, a cuatro años del comienzo de su gestión y respecto de un total de 220 propuestas programáticas del Frente Amplio (FA) y del discurso de asunción de Vázquez el 1º de marzo de 2015, el gobierno lleva cumplidas completamente 32,7% de las propuestas planteadas, mientras que 10% registran “algún nivel de avance” y 57,3% no tienen “ningún nivel de cumplimiento”.

El informe de Cívico señala que el área con mayor cumplimiento de propuestas es la de “Derechos humanos”, en la que se concretaron las cinco iniciativas que se habían planteado. La aprobación de la Ley 19.641, sobre la “creación de espacios museísticos en sitios de la memoria, incluida como propuesta en el programa del FA, fue la que permitió completar el cumplimiento de esta área”, sostiene el documento.

Le sigue el área “Igualdad racial y de género”, con tres de cinco propuestas concretadas: los avances en las cláusulas de género en las negociaciones salariales, la extensión de las licencias maternales y la creación del Grupo de Trabajo sobre Política de Equidad Racial.

En tercer lugar está el área “Juventud”, con 55,6% de cumplimiento. “En este caso, el nivel de cumplimiento se explica [...] por propuestas relacionadas a la expansión de los consultorios jurídicos para jóvenes en el marco del programa Impulsa y de nuevos convenios interinstitucionales para la promoción del trabajo y el estudio”, se asegura en el informe.

En cambio, hay cuatro categorías que no registran ningún avance en cuatro años de gestión: “Defensa”, “Educación”, “I+D” [investigación y desarrollo] y “Trabajo”. “Estas áreas no han reportado avances en ninguna medición de Del Dicho al Hecho, lo que no significa que no existan iniciativas de políticas públicas en estos temas, sino que no se han llevado adelante en relación a las propuestas realizadas en el programa de gobierno”. El informe aclara que los porcentajes de cumplimiento “están calculados con base en el número total de promesas de cada área, por lo que una con pocas promesas y algún grado de avance obtiene un porcentaje mayor”.

Respecto del discurso de Vázquez del 1º de marzo, Cívico afirma que el cumplimiento asciende a 65% y que las áreas que registran los mejores niveles en ese sentido son “Adultos mayores”, “Derechos humanos”, “Estado y descentralización”, “Infraestructura y comunicaciones” y “Medio ambiente”, todas ellas con 100%.

Metodología

El informe considera tres tipos de promesas: “normativas” (leyes, decretos, resoluciones o programas), “de obras y sus etapas” (apertura de licitación, adjudicación, avance de obra y culminación) y “de gestión” (se toman en cuenta indicadores). “Cada una de ellas tiene un esquema de puntuación para cada etapa por la que transita, que va desde el 0,1 hasta el 1 cuando está completamente cumplida”. Según se explica, “el resultado global se calcula a partir del puntaje total de la suma de todas las áreas y el puntaje máximo posible”. Ese resultado global en lo que va de este gobierno de Vázquez es de 36,6%.

Las 220 propuestas registradas en el programa del FA y el discurso de Vázquez se distribuyeron en 26 áreas temáticas diferentes, que surgieron “de los propios temas expresados”, tanto en el discurso como en las propuestas de la fuerza política. Según Cívico, “cada propuesta con algún grado de avance está verificada con un documento oficial que surge del registro nacional de leyes del IMPO [Centro de Información Oficial], Parlamento o Presidencia de la República, licitaciones o compras estatales del sitio comprasestatales.gub.uy, así como webs ministeriales o de organismos competentes en cada área”.