La edición de este año de la Copa Libertadores de América tiene como novedad que varios de los partidos serán transmitidos en exclusividad por Facebook, gracias a un acuerdo entre la red social y la Confederación Sudamericana de Fútbol. Se cree que esta nueva modalidad generará cambios en el panorama de las transmisiones deportivas en todo el continente, incluyendo Uruguay. “En Tenfield ya estamos pensando en armar una red social futbolera y carnavalera, en la que se va a colocar a una buena cantidad de personas impresentables que si no están ahí no podrían estar en ningún otro lugar”, adelantaron desde la empresa de Francisco Casal. El debut de Peñarol en el torneo este jueves, frente a Liga de Quito, será uno de los partidos que se podrán ver exclusivamente por Facebook. Algunos sectores de la hinchada mirasol consideran que están ante “un desafío muy lindo”. “Hasta ahora sólo podíamos hacer perder los puntos a nuestro equipo en vivo, gracias a las acciones violentas en los estadios. Pero ahora se abre una nueva puerta. No sabemos bien cómo es el reglamento, pero supongo que si uno hace comentarios lo suficientemente violentos, alguna suspensión le tendrán que meter”, declaró un referente de la barra brava de Peñarol. Entre los hinchas violentos existe la convicción de que “si queremos seguir siendo un lastre para nuestro cuadro, tenemos que adaptarnos a los cambios tecnológicos y saber cuándo es momento de tirar una garrafa y cuándo de trollear”.