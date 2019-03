La Alternativa confirmó su fórmula: Mieres-Andreoli

El martes 19 de marzo, en el salón Azul de la Intendencia de Montevideo, La Alternativa, la coalición socialdemócrata que el Partido Independiente (PI) construyó junto con aliados políticos, presentará su fórmula presidencial de cara a las elecciones nacionales de octubre: al senador Pablo Mieres lo acompañará como candidata a la vicepresidencia la maestra y licenciada en bioquímica Selva Andreoli, del sector Navegantes, que lidera el publicista Esteban Valenti.

“Es una señal fuerte y es una muy buena candidata”, resaltó Mieres, quien destacó que se trata de la primera fórmula paritaria para esta elección. Además, aseguró que esta coalición respetará la Ley de Cuotas en su espíritu. “En el PI ya la hemos aplicado antes de que fuera obligatoria”, sostuvo.

Se trata de la segunda fórmula confirmada entre los partidos que actualmente tienen representación parlamentaria. La otra fue la de Unidad Popular, que repetirá los candidatos que presentó en 2014: Gonzalo Abella será el candidato a la presidencia, acompañado por el dirigente sindical del taxi Gustavo López.

En las elecciones pasadas también hubo una fórmula paritaria. A Rafael Fernández, del Partido de los Trabajadores, lo acompañó como candidata a vicepresidenta Andrea Revuelta. En 2009 Asamblea Popular había tomado un camino similar, postulando a Raúl Rodríguez como presidente y para la vicepresidencia a Delia Villalba, quien falleció en 2017.

Apuntan al Antel Arena

Mieres dio ayer una conferencia de prensa para denunciar los costos del Antel Arena, obra que a su entender fue utilizada por la ex ministra de Industria, Energía y Minería Carolina Cosse para lanzar su precandidatura presidencial. Incluso, según Mieres, Cosse “es la principal responsable de la opacidad” en torno al costo de la obra, que es “mayor al previsto”.

“En el Parlamento dijo que eran 82 millones de dólares, y después empezó a decir que era más. Hice un pedido de acceso a la información pública y no me contestaron cuánto salió, pero ahora, con la respuesta del Tribunal de Cuentas [TC], me dicen que fueron unos 86 millones de dólares, más cinco millones por un contrato a ITC [subsidiaria de Antel] con la que contrataron a todos los consultores, porque un montón de recursos humanos los contrataron por intermedio de ITC”, explicó Mieres. El viernes el TC dio a conocer su respuesta, en la que expresó que los costos totales de la obra habían sido de casi 86 millones de dólares, y que esos costos incluían la construcción de una guardería, espacios exteriores y un polideportivo. El contrato con ITC no se contabilizó en la cifra por tratarse de una subsidiaria de la empresa.

El senador indicó además que quiso saber cuánto cuesta por mes el mantenimiento de la obra, y que desde Antel le respondieron a un pedido de acceso a la información pública que esa era información reservada, alegando una posible pérdida de ventajas competitivas si la proporcionaban. “Si de enero a mayo sólo hay cuatro espectáculos programados, me parece pertinente preguntarse si esto es viable”, planteó.

En tanto, el senador frenteamplista Marcos Otheguy dijo que Mieres está buscando tener un “protagonismo mediático” en algo que “fue explicado en los pedidos de informes y en la propia comparecencia de la ex ministra en noviembre para explicar la obra. “Es parte del juego de la campaña, pero es bastante cuestionable que un candidato a la presidencia haga campaña con precandidatos del Frente Amplio, en lugar de hablar de las propuestas de su partido”, expresó.