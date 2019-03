La Alternativa presentó su fórmula presidencial

Cuando uno entraba esta noche al salón Azul de la Intendencia de Montevideo, sonaba “Todo cambia”, por Mercedes Sosa. El publicista Esteban Valenti caminaba por el pasillo y veía cómo el recinto se llenaba; y el periodista Jaime Clara afinaba detalles para comenzar con la presentación. Había carteles de los cuatro grupos políticos que integran la coalición La Alternativa: Unión de Izquierda Republicana (Unir), Avanza País, el Partido Independiente (PI) y Navegantes (anoche se anunció la incorporación de un quinto integrante, los ambientalistas de Avanzar Verde).

El primero en hablar fue José Franzini Batlle, de Avanza País, que sintetizó el principal motivo del acto: La Alternativa oficializaba su fórmula presidencial integrada por Pablo Mieres, del PI, y Selva Andreoli, de Navegantes. Además de plantear críticas al gobierno, el ex dirigente colorado comentó que en estos días entiende “mejor” por qué el general Liber Seregni siempre se opuso al ingreso del MLN-Tupamaros al Frente Amplio.

Amado afirmó que La Alternativa cuenta con “flor de fórmula presidencial”, la primera paritaria y elegida por consenso de este ciclo electoral, y que tiene “más presente y futuro que pasado”. Cuestionó al gobierno por su “naturalización de la corrupción, el clientelismo y el despilfarro”, y aclaró que la coalición quiere “un cambio para adelante, sin volver a lógicas perimidas”. Dijo que está “preocupado por la danza de los millones” en esta campaña, con un partido de gobierno “embuchado en dólares vinculados al manejo del Estado y al poder”, un Partido Nacional “que se juega el gobierno” y gastará “lo que tiene y lo que no”, y dos candidatos “que se mueven en base a billetera”. “Reclamo responsabilidad a la Corte Electoral, hay leyes que deben cumplirse”, dijo, y no descartó presentar denuncias ante la Fiscalía por violaciones de la veda. Luego se refirió a las “especulaciones” sobre lo que hará La Alternativa si hay balotaje: “Está fórmula no es para acordar, es para ganar. No nacimos para secundar a nadie”, sentenció entre aplausos.

Mieres subrayó que se trataba de un acto “sin acarreos”, con gente “que vino por su propia voluntad” y sin buscar “contrapartidas”, a diferencia de lo que podía estar pasando “a esta misma hora, en otros escenarios”, en clara alusión al acto de Juan Sartori en el Palacio Peñarol. El precandidato rescató la figura de Seregni, de cuya liberación se cumplían ayer 35 años, y también las de Wilson Ferreira Aldunate y Hugo Batalla. Habló del “fracaso” del actual gobierno “que hizo la plancha durante cinco años”, y de los “despilfarros” en la administración de José Mujica. “El país necesita un cambio, estamos al final de un ciclo”, vaticinó, y agregó, en sintonía con Amado: “hay que lograr que el FA no gobierne más, pero también hay evitar que el cambio sea una vuelta hacia atrás, porque no queremos la restauración de los partidos tradicionales”. Habló de los “acomodos y el clientelismo” en la administración central, pero también aludió a las denuncias por irregularidades en intendencias blancas.

Andreoli mencionó dos aniversarios: el del natalicio de José Pedro Varela y el de la liberación de Seregni, a quien citó. “¿Por qué hago mención a estas dos personalidades que han dejado su sello en la historia del país?: porque con hombres y vidas como estas se construye verdaderamente patria, y nosotros hoy, modestamente, también nos sentimos obreros de esa construcción”, afirmó.

La candidata dijo que la nueva coalición es una “alternativa a quienes depreciaron la política con su falta de ética y a quienes usaron la política como una agencia de colocaciones y enriquecimiento”. Cuestionó a José Mujica y al Movimiento de Participación Popular por sus propuestas “en defensa a la política” (una “burla a la inteligencia”, según dijo), mencionó su propia militancia por la paridad de género, la defensa de los derechos humanos y la agenda de derechos, y cerró su oratoria con menciones a propuestas programáticas sobre políticas de infancia, educación, trabajo y reforma del Estado.