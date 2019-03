El precandidato nacionalista Luis Lacalle Pou sigue liderando la interna blanca, según la última encuesta de Cifra, realizada del 15 al 28 de febrero y publicada por el diario El País. El líder de Todos se ubica primero entre los consultados, con 59% de intención de voto; le siguen el líder de Alianza Nacional, Jorge Larrañaga, con 18%, y en tercer lugar el empresario Juan Sartori, con 9%. Más atrás en la carrera se ubican, en la medición de Cifra, Enrique Antía (Mejor País), intendente de Maldonado, y la senadora Verónica Alonso (Esperanza Nacional), con 2% de intención de voto cada uno.

La encuesta publicada este mes por Factum dio un pantallazo similar sobre la interna blanca. En ese sondeo, realizado del 6 al 13 de febrero, Lacalle Pou recogió 57% de las preferencias de los consultados, seguido por Larrañaga con 19%, Sartori con 13%, Antía con 6% y Alonso con 4%.

La consultora Cifra publicó también, por el Canal 12, los resultados de una encuesta sobre intención de voto a los distintos partidos en las próximas elecciones nacionales. El Frente Amplio fue el preferido por 34% de los consultados, mientras que 27% de ellos se inclinó por el PN, 14% por el Partido Colorado, 3% por el Partido de la Gente y 2% por el Partido Independiente. En comparación con el anterior sondeo de la empresa en esta materia, en esta medición, aumentaron las intenciones de votos de frenteamplistas y colorados, mientras que los nacionalistas se mantuvieron en el mismo porcentaje.

Mano a mano

En el programa Tarde o temprano, según recogió Montevideo Portal, la nacionalista Verónica Alonso afirmó que le gustaría debatir con la frenteamplista Carolina Cosse, teniendo en cuenta que “de 23 precandidatos, solamente dos somos mujeres”, para intercambiar sobre diversos temas y “contraponer visiones de país” con la ex ministra de Industria, Energía y Minería. En particular, Alonso quiere discutir sobre lo que “ella piensa sobre Cuba y Venezuela y lo que yo pienso”, aunque concluyó de antemano que ambas tienen “concepciones democráticas” diferentes, y que ella, “como republicana y demócrata”, no puede “aceptar lo que sucede en Venezuela”.