Larrañaga sobre Manini Ríos: “Cruzó una línea que no debía”

“El presidente no tuvo otra resolución para tomar”, dijo ayer el precandidato del Partido Nacional (PN) Jorge Larrañaga (Juntos) sobre el cese del comandante en jefe del Ejército, el general Guido Manini Ríos. El nacionalista participó ayer en la inauguración de la sede de la lista departamental 50, de la agrupación Por la Patria (Lista 250), y en rueda de prensa fue consultado sobre la resolución del Poder Ejecutivo: “El comandante en jefe, a mi juicio, cruzó una línea que no debía”, sostuvo. No obstante, Larrañaga aseguró que el Poder Ejecutivo quedó “preso” de “ese prejuicio ideológico que muchas veces tiene el Frente Amplio [FA] cuando se trata del tema Fuerza Armadas”. El precandidato sostuvo que los comentarios de Manini Ríos sobre la Justicia “no son de recibo”, porque las personas que se sientan “damnificadas” tienen formas de interponer recursos. “No se puede hacer comentarios sobre un poder independiente como lo es el Poder Judicial”, afirmó. También fue crítico con la sanción que el Ejecutivo impuso a Manini en 2018: “No se arresta por 30 días a un comandante en jefe del Ejército, para hacerlo es mejor relevarlo, está en la potestad del presidente”, sostuvo.

Larrañaga tampoco quiso hacer declaraciones sobre una posible reedición de la Concertación para las elecciones departamentales en Montevideo. “A mí me gustaría analizar el mínimo común denominador de los partidos de la oposición de cara a lo que es primero, que es la elección nacional”. Para el nacionalista, el FA no puede decir con quién va a gobernar en caso de ser gobierno y no tener mayorías parlamentarias. Consideró que la oposición debería acordar en los temas importantes del país para asegurar la gobernabilidad en el próximo período.

Sostuvo además que no son él ni Luis Lacalle Pou (precandidato del PN por Todos) los que deben definir la estrategia en la elección departamental. “Será el directorio [del PN] el encargado de llevar adelante las discusiones en ese tema”, declaró.

El lunes, en el acto por los 55 años del Movimiento Nacional de Rocha (lista 504), Lacalle Pou había dicho que es necesario “recrear algún espacio para concertar con el resto de la oposición, para obtener finalmente el gobierno de Montevideo”.

También el lunes, el precandidato único por el Partido de la Gente, Edgardo Novick, había revelado que está manteniendo contactos con los líderes partidarios para llegar a un acuerdo similar al de 2015.