Mujica recibió a Martínez en su chacra: hablaron sobre desafíos del FA de cara a las elecciones nacionales

En el primer día de los 25 de su licencia anual reglamentaria, el intendente de Montevideo y precandidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA), Daniel Martínez, se reunió con autoridades de la Bolsa de Valores de Montevideo y, más tarde, con el ex presidente y líder del Movimiento de Participación Popular (MPP) José Mujica, quien lo recibió en su chacra de Rincón del Cerro.

Tras el encuentro, Mujica comentó a la prensa que hablaron sobre “la perspectiva del proceso electoral” y “los desafíos” que afrontan hoy la coalición de izquierda, el país y la sociedad uruguaya. Según dijo, le transmitió a Martínez la “necesidad imperiosa de transitar como compañeros este esfuerzo en el que representamos espacios complementarios pero diferentes”.

Mujica opinó que la campaña electoral “va a ser entretenida”, pero espera que sea “lo más limpia posible”. “Me refiero a que no queden heridas para un sistema que después tendrá que discutir e inapelablemente lograr acuerdos”, aclaró, y mencionó como ejemplo el sistema de seguridad social, que “si sigue así como está, va a ser imbancable”.

A su vez, el ex presidente pidió no caer en fanatismos políticos. “El fanatismo es la peor enfermedad contemporánea. Estupidiza [a la población]”, dijo. Admitió que no lee lo que escriben sus compañeros del FA, pero sí lo hace con “los adversarios inteligentes”, porque eso le “ayuda a pensar”. “Si los desprecio por ser rivales, pierdo algunos hilos de sabiduría”, añadió.

En relación con los desencantados de la política, el líder del MPP expresó que “en el mundo sobran los desencantados” y que “la cultura consumista ha generado una serie de reclamos constante”. Asimismo, expresó que hay un estancamiento de la clase media, que “quiere subir pero, como no puede, se la agarra con los de abajo”. “Espero que en Uruguay no quedemos confrontados”, expresó.

Consultado sobre la necesidad de generar debates entre los precandidatos a la presidencia de todos los partidos, sostuvo: “El debate es fundamental para el que va perdiendo”.

Por su parte, Martínez comentó que durante el encuentro conversaron sobre “filosofía”, “la situación del mundo” y la “capacidad” del FA de presentar diferentes candidaturas manteniendo la unidad. Consultado sobre las debilidades de los gobiernos del FA, Martínez afirmó que es necesario “discutir” qué aspectos se deben mejorar, pero resaltó el crecimiento económico del país en los últimos 14 años, la fortaleza de la democracia uruguaya y los avances en la redistribución de la riqueza. “La cantarola de que está todo horrible no le hace bien a Uruguay”, añadió. “En un mundo con incertidumbres, los uruguayos tenemos que salir unidos a enfrentar situaciones que van a ser extremadamente complejas, a fin de que las campañas dejen las menores heridas posibles”, añadió.

Un poco más tarde, Martínez publicó en su cuenta de Twitter, respecto del encuentro: “Un rato de charla al inicio de la campaña: escucharse, aprender y ver cómo contribuimos cada uno a seguir unidos tras un horizonte de cambio. Como dijo Pepe: cada cual tendrá su perfil, pero siempre habrá un nosotros”.

Martínez se reunirá esta semana con el ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, y más adelante, en una fecha a definir, con el presidente Tabaré Vázquez.