Palamidessi: de director ejecutivo del Ineed a director de la unidad de formación docente de Buenos Aires

El argentino Mariano Palamidessi, ex director ejecutivo del Instituto Nacional de Evaluación Educativa (Ineed), fue nombrado el jueves director de la Unidad de Coordinación del Sistema de Formación Docente del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este organismo, creado por el ejecutivo porteño mediante un decreto, tiene como cometido evaluar al profesorado de la ciudad y formular una nueva política para la formación de los maestros, publicó Clarín el jueves.

Palamidessi estuvo durante tres años al frente del Ineed y se desvinculó de esa institución a fines de octubre del año pasado, cuando denunció los “problemas” que acarreaba el “diseño institucional” de este organismo. Según dijo en una entrevista con FM del Sol ese mes, la comisión directiva del Ineed la integran “personas elegidas, en su mayoría –por lo menos cuatro de seis–, por los organismos que indirectamente son evaluados”, y “es muy difícil que uno se evalúe a sí mismo, porque evidentemente hay un conflicto de interés”. En aquella oportunidad también opinó que el instituto contaba con un “presupuesto muy limitado para evaluar un sistema muy amplio”. Además, advirtió que su pronóstico y el de “buena parte del equipo técnico” era que “un porcentaje bastante relevante de los chiquilines” que cursaban primaria iba a tener “muchas dificultades para entrar a la educación media”.

El nuevo cargo que asume Palamidessi en Buenos Aires se enmarca en una controvertida reforma del sistema de formación docente de la ciudad, impulsada por el gobernador Horacio Rodríguez Larreta (Cambiemos) y resistida por agrupaciones gremiales y de izquierda. La iniciativa de Rodríguez Larreta incluye crear la Unicaba, una universidad de formación docente, que significará, en los hechos, la sustitución de los 29 institutos estatales que existen hasta ahora para ese fin. En noviembre de 2018, mientras la legislatura porteña debatía el proyecto que creó la Unicaba, manifestantes en su contra se enfrentaron con la Policía local, que respondió arrojando gas pimienta.

En una entrevista concedida a Clarín el jueves, Palamidessi aseguró que en principio no se cerraría ningún instituto de los actuales: “Vamos a ver qué está funcionando, qué no está funcionando y todo se va a debatir. Mi misión es fortalecer la formación docente”, afirmó. Además, sostuvo que en Buenos Aires es necesaria “una mejor eficacia del gasto”. “La Argentina está invirtiendo casi el 6% del Producto Interno Bruto en educación, que es mucho, y no creo que se vaya a invertir más. Y no se mejoraron las condiciones de los docentes. Hay que mejorar la calidad del gasto”, sentenció.

Durante el verano, la renuncia de Palamidessi al Ineed fue uno de los motivos por los que la diputada nacionalista Graciela Bianchi convocó a la ministra de Educación y Cultura, María Julia Muñoz, a la Comisión Permanente.

En tanto, la presidenta de la comisión directiva del Ineed, Alex Mazzei, ya había sostenido en noviembre del año pasado que Palamidessi se incorporaría a un cargo en Argentina. “Le ofrecieron trabajar en Buenos Aires en el Ministerio de Educación, y debía empezar a trabajar este lunes, por lo que pidió un adelanto de su renuncia, planteada para el 20 de diciembre de este año”, dijo la jerarca en una entrevista con el programa En Perspectiva, de Radiomundo, el 5 de noviembre.