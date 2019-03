Presidencia aclaró que Vázquez “no se ha expresado ni se expresará” sobre las precandidaturas en el FA

La relación entre Presidencia de la República y el precandidato frenteamplista Daniel Martínez tiene sus complejidades. Ayer, en el sitio oficial del organismo, se dio a conocer, “ante versiones de prensa”, un comunicado para aclarar que el presidente Tabaré Vázquez “no se ha expresado ni se expresará” sobre el tema de las candidaturas para las elecciones internas del Frente Amplio, ya que la Constitución no lo permite. “Cualquier versión en contrario que se maneje sobre este tema corre exclusivamente por cuenta y riesgo de quien la emita”, señala el comunicado. Ayer el semanario Búsqueda había publicado una extensa entrevista con Martínez. En un pasaje, los periodistas le hacen el siguiente comentario: “A nivel político hay una percepción de que Vázquez y parte del gabinete tienen candidata y es [Carolina] Cosse”. El intendente capitalino responde: “Puede ser, yo qué sé. Está todo bien. Y si es así, está en todo su derecho. No voy a juzgar a ningún compañero por quién apoye”.

El tema siguió más tarde. A la salida de la reunión con Danilo Astori, Martínez dejó entrever que el comunicado de Presidencia, que no hace referencia a ninguna nota en particular, podría tener que ver con sus dichos en Búsqueda. “[Vázquez] tiene todo el derecho a aclararlo”, dijo el precandidato, antes de explicar que él respondió a la pregunta de un periodista sin “tener constancia” de que Vázquez apoye a Cosse. “De todas formas, si algo la vida me ha enseñado es a respetar lo que piensa y lo que decida cada individuo”, insistió.

La primera reunión que tuvo Martínez tras pedir licencia en la Intendencia de Montevideo (IM) fue con el ex presidente José Mujica, el lunes 18 en su chacra de Rincón del Cerro, y con Vázquez se encontrará el lunes 25. El 11 de febrero, el sitio de Presidencia emitió otro desmentido que tenía relación con Martínez: en aquella ocasión, vinculado con una publicación en El Observador sobre el proyecto de la IM para la estación central de trenes General Artigas.