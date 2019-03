Rapiñas, homicidios y hurtos aumentaron en 2018

El Ministerio del Interior (MI) presentó ayer las cifras de homicidios, rapiñas y hurtos de 2018. En una conferencia de prensa el ministro Eduardo Bonomi dijo que hubo un incremento “muy fuerte” de los delitos en los cinco meses posteriores a la implementación del nuevo Código del Proceso Penal (CPP) en noviembre de 2017, pero a partir de las correcciones que aprobó el Parlamento hubo una baja importante.

Sobre las críticas de la oposición, Bonomi dijo que, al decir que la política de seguridad fracasó, la oposición muestra que “mide el trabajo sólo por los resultados”. Dijo que en el MI se mide el trabajo no sólo por eso, sino por lo que “se ha logrado evitar con lo que se ha hecho”, dando a entender que los indicadores podrían haber empeorado aun más.

“No estamos en una situación normal, estamos en un avance muy fuerte de la delincuencia en toda la región, al punto de que hay delitos que se están cometiendo en los países vecinos y no en Uruguay, y eso es porque cuando se intentó, inmediatamente no los pudieron realizar”, afirmó.

Las cifras

En cuanto a las rapiñas, en 2018 hubo un incremento de 53,8% respecto de 2017; se pasó de 19.441 denuncias a 29.904, siendo las principales víctimas los transeúntes, seguidos por los comerciantes, los motociclistas, los repartidores y los taxistas. En 69,7% de las rapiñas se usó un arma de fuego (19.754).

Los hurtos aumentaron 25,6%, siendo Montevideo el departamento en el que se registran más delitos de esta clase (44,3% de un total de 145.161), seguido por Canelones, con 16,2%. Las casas de familia fueron las más afectadas (23,4%) y les siguieron los vehículos (12,5%) y los transeúntes (10,8%).

Los homicidios subieron 45,8%, fueron 414: 223 en Montevideo y 191 en el resto del país, mientras que en 2017 la cifra total había sido 284. El aumento eleva la tasa por cada 100.000 habitantes a 11,8. Por otra parte, 46% de estos delitos se cometió con arma de fuego, 86% de las víctimas fueron varones (358) y el porcentaje de esclarecimiento fue de 51,4%, mientras que 48,6% están en etapa de investigación.

Según los datos del MI, los casos de homicidios derivados de una rapiña o de un copamiento tienen una tendencia a la baja en el histórico, con años en alza. El pico fue de 57 homicidios en 2013; la cifra empezó a descender a partir de 2016, cuando hubo 40 casos, mientras que en 2017 hubo 38, y en 2018 aumentaron a 46.

En 2018 hubo 668 suicidios consumados, mientras que las muertes por accidentes de tránsito llegaron a 526.

Eduardo Bonomi y Jorge Layera, ayer, en el Ministerio del Interior.

Valoraciones

A pesar de que el director de la Policía Nacional, Mario Layera, no quiso atribuir directamente el aumento en los delitos a la aplicación del CPP, dijo que “en la ecuación de seguridad” el cambio que hubo fue en “la administración de justicia”. Sostuvo que el aumento en noviembre y diciembre de 2017 permitió aplicar medidas para “descender la tendencia de la violencia criminal”, por ejemplo las modificaciones al CPP y el ingreso de efectivos a la Policía.

Layera aseguró que el incremento se debió a que hubo más cantidad de “personas formalizadas bajo juicio pero que pueden cometer delitos”. Según el jefe de Policía, otra de las razones que explican el incremento es que las víctimas no tienen tanto dinero encima cuando están en la calle. “Hay mayor cantidad de delincuentes siguiendo la conducta criminal, pero el beneficio que se obtiene es menor, debido a diferentes medidas adoptadas, como la inclusión financiera”, afirmó.

Las repercusiones

El senador del Partido Nacional (PN) Javier García, que la semana pasada había convocado a Bonomi a la Comisión de Seguridad del Senado para que diera a conocer las cifras que se hicieron públicas ayer, tuiteó: “Las cifras de homicidios que al fin fueron divulgadas son trágicas. Tuvieron todo: recursos y mayorías parlamentarias propias y nos dejan un país con violencia desatada e impunidad. Prometieron en la campaña electoral y nuevamente mintieron y fracasaron”, dijo en referencia a los gobiernos del FA.

El precandidato del PN Jorge Larrañaga (Juntos) escribió en la red social: “El fruto de la gestión del FA: 414 homicidios en 2018 y 29.904 rapiñas. Un ministro con un mínimo de vergüenza anuncia estas cifras y se va”, dijo. Además, opinó que un presidente responsable lo sacaría. El nacionalista no perdió la oportunidad de hacer propaganda de la reforma de la Constitución que promueve: “Es colosal el fracaso. Hay que cambiar. Empezamos a cambiar esto con la reforma #VivirSinMiedo”.

En tanto, el precandidato del PN por Todos, Luis Lacalle Pou, escribió en Twitter: “Tuvieron presupuesto, recursos humanos, mayoría parlamentaria, respaldo popular. Fijaron una meta. No sólo no la cumplieron, sino que aumentó sensiblemente el delito en nuestro país. No saben o no pueden lidiar con la seguridad pública. Fracasaron”.