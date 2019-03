Sanguinetti ganó el apoyo de Montaner en Tacuarembó

Aunque hace unos meses la diputada colorada por Tacuarembó, Susana Montaner, tenía previsto apoyar al economista Ernesto Talvi en las elecciones internas de su partido, ella y su agrupación, la 2215, resolvieron respaldar la precandidatura de Julio María Sanguinetti. Lo decidieron por unanimidad en una asamblea el miércoles 26 de febrero, según informó la legisladora.

“Mi hermana siempre apoyó a Sanguinetti cuando fue candidato”, aseguró la diputada, en referencia a la difunta Martha Montaner (1951-2016), quien fuera líder de la agrupación durante muchos años, además de senadora, secretaria general del Partido Colorado (PC) en 2012 y diputada. Según dijo, si bien en un principio apostaba a apoyar a Talvi, como el grueso de los ex legisladores de Vamos Uruguay, la cosa cambió luego de que Sanguinetti decidió tomar su propio camino. “En aquel entonces el propio Sanguinetti apostaba a una apertura con Talvi; albergábamos esa esperanza, pero cuando los líderes nacionales toman decisiones, hay un cambio de escenario”, explicó.

Montaner contó que su propia agrupación le exigió en una asamblea “poner sobre la mesa el nuevo escenario y votar qué camino íbamos a tomar”, lo que finalmente fue resuelto por unanimidad. “Ciento y pico de personas vinieron de distintas localidades, y luego de una extensa charla e intercambio de ideas, decidimos de forma unánime seguir la candidatura del ex presidente Sanguinetti. Nos corresponde estar de este lado y continuar lo que hizo Martha, que siempre acompañó a Sanguinetti cuando fue candidato a presidente de la República”, argumentó. La posibilidad de que Montaner abandonara el apoyo a Talvi y se sumara a Sanguinetti ya había sido esbozada hace unas semanas por el semanario Búsqueda.

Con esta incorporación, Sanguinetti ya cuenta con el apoyo de cinco de los 11 diputados del Partido Colorado (habían sido electos 13 en 2014, pero Guillermo Facello y Fernando Amado se alejaron de esa colectividad política, hacia el Partido de la Gente y La Alternativa, respectivamente). De los restantes seis, cinco se han decantado por Talvi (Graciela Matiaude, Ope Pasquet, Adrián Peña, Valentina Rapela y Nibi Reisch), mientras que Cecilia Eguiluz había anunciado en 2017 que dejaría la política y hasta el momento no se ha pronunciado a favor de ningún precandidato. En el Senado, en cambio, Sanguinetti no tiene ninguna adhesión: José Amorín es precandidato y su único respaldo en el Parlamento lo tiene allí, del ex intendente de Salto y ahora senador Germán Coutinho. El senador restante, Pedro Bordaberry, no ha expresado su favoritismo por ningún postulante, aunque el grueso de la estructura del sector Vamos Uruguay, que él fundó a comienzos de 2007 y que se disolvió el año pasado, se inclina, como se dijo, por Talvi.

Es posible que la precandidatura de Sanguinetti siga ganando adeptos ahora que ya fue oficializada. Según había publicado Búsqueda semanas atrás, esa posibilidad está siendo estudiada, por ejemplo, por el ex diputado Fitzgerald Cantero, también ex director del Banco de Seguros del Estado. Cantero dijo a la diaria que su agrupación decidirá a quién apoya en un plenario que se llevará a cabo el jueves 14 de marzo.