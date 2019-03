Sartori suma el apoyo de dirigentes en Canelones

Lilián González fue electa edila de Canelones por el Partido Nacional (PN) en las últimas elecciones. Luego de un tiempo en filas blancas, decidió apoyar a Edgardo Novick cuando este comenzó a “moverse” por todo Uruguay, previo a la fundación del Partido de la Gente (PG), comentó a la diaria. Pero ahora decidió dejar de respaldar al empresario devenido político porque no recibió “apoyo económico, ni logístico, ni personal”. “Ellos lo único que pretenden es que juntes votos y nada más. Tu figura se pierde, tu trabajo se pierde mientras te absorben”, explicó la edila. “Si soy la cara visible votada por el pueblo, si tengo personas que me apoyan, no es justo que se pierda mi trabajo”, añadió. Eso la motivó a abandonar el PG, y tras su apartamiento recibió una llamada del nacionalista Juan Sartori para sumarse a sus filas. “Me contactó sabiendo que tenemos un grupo muy fuerte en Canelones”, llamado Vientos de Cambio, por lo que “volvimos a nuestra casa”, expresó.

A González y a su agrupación les convenció “su frescura, su juventud” y esa “idea fresca y renovada del Tercer Mundo, porque es empresario”. También destacó que Sartori tiene la intención de apoyar “mucho” a las mujeres. “Viste que todos los spots de él son con mujeres... Él apoya el lado femenino y sabe que estamos preparadas para la multitarea”, aseguró. La edila agregó que ella liderará, junto con otras dos mujeres, el Movimiento Nacional Femenino, que se llama “Mujeres con Sartori”, y que están yendo “departamento por departamento” para “tener más ideas, y escuchar las dificultades de las madres, las trabajadoras, las maestras que trabajan mucho en lo social”.

Otro dirigente, el ex edil de Canelones (1990-2000) Gerardo Maverino, que integraba las agrupaciones Unión Herrerista y Blancos Unidos, decidió sumar su apoyo a la precandidatura de Sartori. Si bien en las elecciones anteriores apoyó la precandidatura de Luis Lacalle Pou, decidió respaldar a una “figura nueva” por fuera de las figuras de Lacalle Pou y Jorge Larrañaga, y consideró que Sartori tiene “mucho para dar”. “La impronta de irrumpir en el escenario político del país de esa forma le da una entrada que ya es mayúscula”, explicó.

Por su parte, el ex edil de Artigas Rubén Luna contó a la diaria que si bien le dio “estructura” al PG, con el tiempo vio que la propuesta del partido que encabeza Novick era “completamente” vacía. “Resolvimos volver al PN, donde nacimos, pero todavía no definimos con quién”, acotó.

Una semana atrás, la dirigente salteña María Machado, junto con su agrupación Gente por la Gente (Lista 502), también había abandonado las filas del PG para sumarse a respaldar la precandidatura de Sartori. Según dijo a la diaria en esa oportunidad, consideraba que Sartori era una persona “nueva”, que no está “quemada políticamente” y que tiene ganas de “trabajar”. Sobre Novick, la dirigente precisó que no recibió apoyo ni en lo “económico ni en lo institucional”.