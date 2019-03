Se retomaron las excavaciones en el Batallón 14 en busca de restos de desaparecidos

Ayer empezaron las excavaciones en el Batallón de Infantería Paracaidista Nº 14, ubicado en Toledo, Canelones, para buscar restos de detenidos desaparecidos, a raíz de una denuncia que había realizado el periodista Marcelo Falca en 2018 ante la Fiscalía Especializada en Delitos de Lesa Humanidad. Alicia Lusiardo, referente del Grupo de Investigación en Arqueología Forense, recordó a la diaria que luego de aquella denuncia le sugirieron a la Fiscalía una “inspección remota” con georradar. Para eso se convocó al Equipo Argentino de Antropología Forense (EAAF), que encontró “anomalías” que no se explicaban por las condiciones naturales ni por las normales de construcción. De todos modos, la especialista señaló que los planos proporcionados por el Ejército no estaban completos, y que por lo tanto “hay cosas que de repente pueden tener una explicación constructiva, pero que no podemos descartar hasta hacer un cateo”. Este es el fundamento de que ayer se haya iniciado el trabajo arqueológico en las áreas indicadas por el examen del EAAF.

El trabajo al aire libre se hará con retroexcavadoras, y el que se haga en el interior de las construcciones, manualmente. La antropóloga explicó que no es posible prever cuánto tiempo llevará la tarea, porque no se sabe a qué profundidad habrá que llegar para descubrir la razón de las anomalías detectadas. En el Batallón 14 fueron encontrados los restos de dos detenidos que estaban desaparecidos: Julio Castro (en 2011) y Ricardo Blanco (en 2012).