Según Dastugue, Verónica Alonso es “una vedette pretendida por todos”

La precandidatura de la senadora nacionalista Verónica Alonso, por el sector Esperanza Nacional, pende de un hilo. A las encuestas desfavorables –Equipos Consultores le da una intención de voto de 5% dentro del Partido Nacional (PN), mientras que Grupo Radar le adjudica 4%–, se sumó ayer el rumor de que estaba manteniendo conversaciones con Juan Sartori para sumarse a la precandidatura del empresario.

El semanario Búsqueda publicó ayer que Alonso tiene “coincidencias” con Sartori, pero continuará realizando contactos con otros dirigentes del PN. Según dijeron a la diaria fuentes cercanas a la senadora, en los próximos días se reunirá con Luis Lacalle Pou (Todos).

Ayer, en una entrevista con el programa En Perspectiva, Alonso aseguró que la semana que viene estudiará la tendencia de la intención de voto por su precandidatura y tomará la decisión que sea mejor para que el PN acceda al gobierno. De todos modos, adelantó que Opción Consultores presentará pronto números “mucho mejores” para ella, con un porcentaje de dos dígitos. “Yo salí en esta competencia para tratar de llegar al final [...]. Soy realista y hay que mirar la realidad con suficiente objetividad, más allá del corazoncito que uno tenga”, dijo ayer en esa entrevista.

Verónica Alonso en el encuentro de mujeres de Esperanza Nacional, el miércoles, Club Español.

El diputado de Esperanza Nacional Álvaro Dastugue confirmó a la diaria que existen contactos con otros sectores, pero dijo que no es Alonso quien los procura, sino sus competidores, a sabiendas de que la posición de la precandidata mejoró en encuestas aún no divulgadas, convirtiéndola “en una vedette pretendida por todos”. “Lacalle Pou, [Jorge] Larrañaga, Sartori y [Enrique] Antía nos han llamado para iniciar conversaciones. Hoy estamos mirando al 30 de junio, no hemos modificado para nada nuestra estrategia ni nuestros objetivos”, aseguró.

Enrique Antía, intendente de Maldonado y precandidato por Mejor País (el “grupo de los intendentes”), negó a la diaria que la corriente que lo postula vaya a iniciar conversaciones para que Alonso los apoye. “Siempre estamos dispuestos a conversar, pero lo hallo difícil, porque tengo datos de que ella arregló con Sartori”, afirmó. Según Antía, el marido de la senadora, Marcel Gerwer –a quien calificó de “estratega” de la campaña de Esperanza Nacional– mantuvo cuatro encuentros con Sartori hace más de un mes para tratar el acuerdo.

Consultado sobre las declaraciones de Antía, Dastugue dijo que no polemizará con él, pero reafirmó que él recibió llamadas de integrantes de Mejor País. “Hoy las conversaciones son habituales, quien diga lo contrario está mintiendo”, sostuvo. “A tres meses de las elecciones, en una interna con seis precandidatos, hay conversaciones de todos con todos. Los únicos que no se van a bajar son Luis [Lacalle Pou] y después [Jorge] Larrañaga, el resto están todos evaluando y mirando”, añadió.

El ex legislador Alem García, cuyo sector Todo por el Pueblo fue el elegido por Sartori para presentar su precandidatura, dijo a la diaria que el encuentro del empresario con Alonso aún no se dio, pero va a suceder. Sobre la posibilidad de que la dirigente de Esperanza Nacional aporte votos gracias a sus contactos con la comunidad evangélica pentecostal, García dijo: “No formamos parte de ninguna concepción ortodoxa, y en un grupo grande como el nuestro, desde el punto de vista de la concepción religiosa existirá la máxima libertad, como debe ser”.

En la misma línea, aseguró que un acuerdo no implicaría que Todo por el Pueblo comparta todas las posiciones de Alonso que tienen que ver con “el aspecto religioso”, porque implican “asuntos filosóficos, religiosos y en algunos aspectos hasta metafísicos”, en los que “la posición de nuestro movimiento político es que cada uno, con su propia conciencia, defina su actitud y posición”.