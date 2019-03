Senado votará el 2 de abril desafuero de Daniel Bianchi; Bordaberry propondrá expulsarlo

El tema será analizado en la próxima sesión de la Comisión de Constitución y Legislación del Senado, pero todos los partidos se aprestan a votar el desafuero del senador Daniel Bianchi, expulsado del Partido de la Gente tras chocar a tres automóviles con el suyo en la noche del 21 de enero, con 1,3 gramos de alcohol por litro de sangre. Se espera, además, que en esa sesión el colorado Pedro Bordaberry plantee expulsar a Bianchi de la cámara.

El caso está siendo tratado con particular celeridad por los legisladores, debido a una razón en particular: Bianchi fue llamado a declarar por la jueza del caso, pero el abogado defensor del legislador, Jorge Barrera, fue quien planteó ante la Justicia y la Fiscalía que se necesitaba su desafuero, y tanto el fiscal como el jueza accedieron a tramitarlo. Algunos legisladores creen que se trata de una estrategia de Barrera para ganar tiempo, porque Bianchi puede declarar ante la Justicia manteniendo sus fueros parlamentarios; entienden que lo que el abogado buscaba era que el tema se entreverara en la agenda parlamentaria del Senado y fuera aprobado tardíamente, una vez que la falta hubiera prescrito. Otros interpretan que esa hipótesis no es pertinente, porque el plazo para la prescripción se suspende mientras se tramita un pedido de desafuero.

En cualquier caso, el tema fue planteado el martes en la comisión por el senador oficialista Charles Carrera, quien entendió que es “prioritario” e informó sobre la comunicación del Juzgado de Paz Departamental de Maldonado solicitando el desafuero, que debería “estar listo” para el 2 de abril. Carrera dijo que el tema es “sencillo” de resolver, ya que el artículo 114 de la Constitución establece que para el levantamiento de los fueros se necesita una mayoría de dos tercios en la cámara correspondiente. “Creo que deberíamos expedirnos por la alternativa de suspenderlo en la función y ponerlo a disposición de la Justicia ordinaria, a los efectos de que se pueda desarrollar el proceso que se está encaminando en Maldonado”, explicó.

“Coincidimos todos” en suspenderlo “en su calidad de legislador o sus fueros” para que se ponga a disposición de la Justicia, dijo el nacionalista Luis Alberto Heber. Luego la colorada Cecilia Eguiluz fue un poco más lejos y no sólo adelantó que su partido acompañará el desafuero, sino que aseguró que había tenido contacto con los coordinadores de la bancada por una posible “suspensión o expulsión”, tal como había propuesto Bordaberry. Según supo la diaria, Bordaberry propondrá expulsar a Bianchi en la sesión del 2 de abril, y apuesta a que los partidos definan sus posturas para ese día. El senador colorado ya había dado a conocer esa postura el 22 de enero, cuando publicó en las redes sociales el texto del artículo 115 de la Constitución, en el que se indica que las cámaras podrán remover a cualquiera de sus miembros “por imposibilidad física o incapacidad mental superviniente a su incorporación, o por actos de conducta que le hicieren indigno de su cargo, después de su proclamación”. Bianchi fue diputado por el Partido Colorado hasta 2016, y pasó a filas del Partido de la Gente cuando asumió como senador tras la muerte de Martha Montaner.

Tanto Heber como Pablo Mieres (Partido Independiente) dijeron que no tenían aún posición tomada sobre el planteo de Bordaberry, y en la bancada frenteamplista hay legisladores que no son proclives a votar la expulsión. “Con el mismo criterio, si mañana somos una minúscula oposición nos podrían eliminar de la cámara”, dijo uno de ellos a la diaria.