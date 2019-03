Talvi: se necesita “una transformación de la envergadura del primer batllismo”

Ernesto Talvi, precandidato por el sector Ciudadanos, del Partido Colorado (PC), asistió ayer de noche a la inauguración de un local de la lista 85600, del diputado Ope Pasquet, en 26 de Marzo y Lorenzo Pérez. Talvi inició su discurso hablando sobre Venezuela. Dijo que “el chavismo es el primer populismo latinoamericano que tuvo la oportunidad de jugar los 90 minutos”, ya que “normalmente se caían mucho antes de que pudieran consumar todo el daño”. “Ahora tenemos las consecuencias: destruyeron el país y crearon una crisis humanitaria imponente. Cuatro millones de venezolanos tuvieron que dejar el país por la opresión, el hambre y la falta de medicamentos. Ahí está el triste espectáculo, a la vista de todos”, comentó. Además, sostuvo que “el sufrimiento de los venezolanos nos va a hacer un gigantesco favor al resto de los latinoamericanos”, porque “este socialismo del siglo XXI ya se desacreditó antes de morir”. “Yo auguro que va a morir como murió el del siglo XX, con el pueblo venezolano en las calles, sin armas, ni propias ni de ejércitos extranjeros”, agregó.

Más adelante, se refirió a la situación de Uruguay y volvió a hablar, como en actos anteriores, de la “decadencia por goteo”. Dijo que para revertirla se necesita “una transformación de la envergadura del primer batllismo”, de principios del siglo XX, que “pacificó el país y transformó a la sociedad más allá de lo reconocible”, para crear “eso que nos gusta a los batllistas”, no “las utopías” ni “los paraísos terrenales”, sino “lo que don José Batlle y Ordóñez llamaba ‘ese pequeño país modelo’”. Luego dijo que no tiene “nada en contra” de las corrientes históricas que hoy, “con orgullo”, representan al PC con Julio María Sanguinetti y José Amorín Batlle, y que valora lo que han hecho por el partido “en los momentos más difíciles”. “Pero así como los adolescentes necesitan emanciparse de sus padres para construir su propia trayectoria de vida, y no por eso dejan de quererlos, a los partidos les pasa lo mismo: necesitamos resurgir con las lecciones aprendidas y con nuevos liderazgos”, finalizó.