Cuando aún no pasó un mes desde la cumbre del Vaticano sobre abuso sexual, en la que el papa Francisco se comprometió a luchar sin cuartel contra la pedofilia en el seno de la iglesia, el sumo pontífice volvió a recibir cuestionamientos por este tema. El motivo es que Francisco no aceptó la renuncia de Philippe Barbarin, un cardenal francés que fue hallado culpable por la Justicia de encubrir varios casos de abuso sexual. “Es bien sabido que una de las reacciones más comunes de las personas frente al abuso sexual es bloquear estos hechos aberrantes de la memoria para evitar el trauma. Yo creo que el hermano Barbarin no quiso ocultar lo que vio o escuchó, sino que fue tan traumático para él que lo ocultó en su inconsciente. No podemos juzgarlo por ello”, declaró el líder católico.

Mientras tanto, ayer se conoció una propuesta de un grupo de obispos de canonizar a Michael Jackson. Uno de los impulsores de la medida explicó: “El hecho de que el señor Jackson no fuera católico no puede ser un motivo para no canonizarlo. Era un alma caritativa e hizo más por los pobres que muchos curas”. Y agregó: “Si bien es cierto que cometió algunos pecados relacionados con la pedofilia, también es cierto que violó menos niños que unos cuantos sacerdotes célebres. Desde ese punto de vista tampoco tendríamos motivos para no canonizarlo. Creo que teniendo en cuenta el estado actual de la iglesia, es un excelente candidato”.