Vázquez aconsejó a Martínez mantener la “cercanía con la gente” y “proponer ideas” en la campaña electoral

Ayer de mañana, el presidente Tabaré Vázquez recibió al precandidato a la presidencia por el Frente Amplio (FA) Daniel Martínez en la Torre Ejecutiva. En la reunión conversaron sobre “la situación que vive el país” y sobre el panorama político de la campaña electoral, señaló Martínez en una conferencia de prensa. A su vez, apuntó que durante el encuentro el presidente enfatizó en que no apoya a ningún precandidato frenteamplista en particular.

El intendente de Montevideo, en goce de licencia anual reglamentaria, valoró el encuentro con el presidente como una “charla entre amigos”, “distendida” y “reconfortante”. Contó que Vázquez le transmitió algunas experiencias personales de las campañas presidenciales de 1994, 1999, 2004 y 2014, así como de su victoria en 1989 en la Intendencia de Montevideo (IM). Martínez marcó que el mandatario le aconsejó, entre otras cosas, mantener la “cercanía con la gente” y “proponer ideas” con el foco “en el país y no tanto en el proyecto personal ni partidario” y “dedicar tiempo para descansar y no ser una máquina de trabajar todos los días”.

Señaló que no conversaron sobre ningún asunto en particular, pero que hablaron de varios temas, como su viaje a Israel y los numerosos emprendimientos similares a la Estación del Futuro que funcionan allí, y la “importancia” de aplicar modelos similares en el país “como forma de empoderar y darles posibilidades a nuestros jóvenes o no tan jóvenes de aportar ideas, valor agregado y tecnología, que es el camino que tenemos que recorrer”. Aseguró que tampoco se refirieron al tono de la campaña electoral. “Insisto en que me gusta debatir ideas, y me niego absolutamente a entrar en la confrontación en base a la bajeza, la mentira o la tergiversación de las cosas”, sostuvo.

Además, el precandidato comentó que Vázquez remarcó “una vez más” que no apoya la precandidatura de Carolina Cosse ni la de Mario Bergara, Óscar Andrade o la de Martínez, sino que “es fiel a un proyecto” y que “algunas cosas han sido mal interpretadas en ese sentido”.

En relación con el informe del herrerismo, elaborado por el edil nacionalista Daniel Martínez Escames, que critica la gestión de Martínez al frente de la IM, que fue publicado el lunes en El País, dijo: “Es un informe político-partidario de alguien que opina que está todo espantoso y horrible”, y añadió que “hay mucho desconocimiento”. “Cada una de las obras grandes de la IM ha sido evaluada por la Red Unida para Compartir Órganos, un organismo que cuenta con el aval de la Organización de las Naciones Unidas y cuya función es contribuir con la transparencia y la excelencia en la administración pública”, manifestó, y afirmó que las demoras en el inicio de algunas obras se debieron a ese mecanismo de transparencia.

Entre otros aspectos, el informe plantea que, a pesar del alto presupuesto de la comuna en los últimos tres años, no se pudo resolver los temas de limpieza. Al respecto, Martínez señaló a la prensa que en las negociaciones con los trabajadores de ese sector “siempre” se mantuvo el diálogo y se colocó el “interés de la población en su conjunto por encima de cualquier interés corporativo”. “Hemos buscado que las soluciones corrieran por ese lado”, agregó.