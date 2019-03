Verónica Alonso: “Creo en la meritocracia”

La precandidata y senadora del Partido Nacional Verónica Alonso, del sector Esperanza Nacional, visitó ayer la sede del PIT-CNT para reunirse durante más de una hora con los integrantes del Secretariado Ejecutivo de la central sindical. A la salida, Alonso contó en una rueda de prensa que ella solicitó la realización del encuentro para transmitirles a los dirigentes sindicales que si llega a la presidencia de la República “algunas cosas van a cambiar”. “Les transmitimos que con el apoyo popular y la Constitución vamos a gobernar, y no a cogobernar; diálogo y cooperación siempre, pero no cogobierno, como ha habido hasta ahora”, señaló la precandidata, y sostuvo que debido al “cogobierno” gremial “la educación ha sido rehén de los conflictos sindicales”, y que dentro del PIT-CNT “algunos viven en la lógica de la lucha de clases, sin entender que se necesita cooperar para poder avanzar”.

También señaló que terminará con la “inamovilidad de los funcionarios públicos” y que en ese aspecto debería haber “mayor flexibilidad”, como la “hay en el ámbito privado”, ya que en este, cuando un trabajador “no cumple con su tarea” o “comete una actividad ilícita” es “retirado” (en rigor, el artículo 168 de la Constitución establece que los empleados públicos también pueden ser destituidos “por ineptitud, omisión o delito”, aunque se exige para eso la autorización del Senado).

“Hay muchos trabajadores públicos muy buenos y hay de los otros. Creo en la meritocracia. Es un mal ejemplo, para el trabajador que hace bien su tarea, aquel que no la hace. Hay que premiar al que hace las cosas bien y sacar al que no las hace. Esto colaboraría en el funcionamiento de un Estado moderno y eficiente”, subrayó Alonso. Además, opinó que no le parece que una central sindical tenga que hacer un paro “que afecta a todo el país” ante “una eventual intervención de Estados Unidos en Venezuela”. “Eso no defiende a las fuentes de trabajo uruguayas. Y tampoco creemos que tenga que hacerse un paro por el Día Internacional de la Mujer. Esto lo digo como mujer: creo que esa no es la forma de defender las fuentes de trabajo, y mucho menos la igualdad laboral de las mujeres”, afirmó. Por último, la senadora dijo que está convencida de que la central sindical “ha sido un brazo” del Frente Amplio, y de que eso afectó “en gran parte al aparato productivo de país”.

Por su parte, el presidente del PIT-CNT, Fernando Pereira, comentó luego de la reunión, en una rueda de prensa, que “naturalmente” los sindicalistas tienen diferencias con Alonso, pero que lo “sano” es que “teniendo diferencias, los uruguayos conversamos”. Señaló que le explicaron “con claridad” que la inamovilidad de los funcionarios públicos sólo rige para 10% del total (los funcionarios presupuestados de la Administración Central, que son unos 30.000) y que esa norma constitucional “no vino sola”. “Vino porque cuando un partido ganaba, echaba a todos los integrantes del otro partido, algo parecido a lo que pasa en algunas intendencias. Entonces, proteger a los trabajadores de las diferencias políticas es una cuestión de política seria. O sea que si alguien pierde el trabajo lo pierde por su falta de aplicación y no por el cambio de partido, sea cual sea el que gane”, sostuvo. Por último, sobre el paro del 8 de marzo por el Día Internacional de la Mujer, Pereira señaló que las mujeres vienen reivindicando un conjunto de derechos, como “la no violencia intramuros” y “la igualdad de oportunidades en el empleo y dentro de las organizaciones sociales y políticas”. “Son razones suficientes para parar”, sentenció.