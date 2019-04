Andrade: la izquierda “calculó mal” en la región al poner candidatos de centro que perdieron elecciones

“El Frente Amplio [FA] tiene que hacer un esfuerzo enorme por concentrarse donde están sus problemas principales [...]. El camino no es concentrarse en discusiones internas. Yo llamaría a todos a que bajemos el plafón del debate interno”, dijo ayer a la diaria el precandidato Óscar Andrade, al ser consultado sobre los dichos del ministro de Economía y Finanzas, Danilo Astori, acerca de la corrupción.

A comienzos de la semana pasada, Astori aseguró en la Mesa de la Agrupación de Gobierno del Frente Liber Seregni (FLS) que la corrupción también alcanzó al FA, “y eso no lo podemos permitir”, según consignó El País. Luego, el ex vicepresidente Raúl Sendic (lista 711) dijo en Telenoche que estaba seguro de que Astori se refería a él y que no iba a “esquivar el bulto”. Opinó que el ministro debería concentrarse en problemas como el desempleo, la situación de la economía, la generación de políticas activas para el trabajo y la mejora de condiciones para quienes cuentan con menores recursos.

Andrade, que es apoyado por la lista 711, expresó ayer que entre los problemas que tiene el FA están el ex comandante en jefe del Ejército y precandidato del partido Cabildo Abierto, Guido Manini Ríos, y la negativa de los senadores de la oposición a votar las venias para pasar a retiro a cuatro generales que integraron los tribunales de honor que juzgaron a José Nino Gavazzo, Luis Maurente y Jorge Silveira, hasta aclarar sus dudas sobre la necesidad de esas venias. El precandidato aseguró que la oposición debería sentir vergüenza cuando critica temas relacionados con la ética, y recordó los casos de Andrés Betingo Sanguinetti y el ex abogado del Partido Nacional (PN) Pablo Correa. El primero, hermano del ex presidente y actual precandidato del Partido Colorado (PC), Julio María Sanguinetti, fue procesado en 2018 en Andorra por lavado de activos, vinculado con el caso de la constructora brasileña Odebrecht. En tanto, Correa, que representó al PN en el caso ANCAP hasta setiembre de 2017, fue procesado sin prisión por la Justicia argentina por su participación en maniobras fraudulentas orquestadas por Odebrecht. Andrade también mencionó el caso del intendente de Soriano, Agustín Bascou, quien es acusado de vender a la comuna combustible por medio de dos estaciones de servicio de su propiedad.

Estas declaraciones fueron hechas ayer tras el acto que protagonizó en Parque del Plata. En su discurso, reiteró que el FA tiene que “empoderar” a los movimientos sociales para ganar las elecciones, y dijo que los cálculos “han salido mal” en la región, ya que cuando los partidos de izquierda de América Latina han puesto candidatos para captar el voto del centro, han perdido las elecciones. “Vamos a una situación en la que generar mayores niveles de atención pública social y más derechos va a ser más difícil”. Andrade dijo a la diaria que hay que “medir y calibrar que tendremos sectores más duros en frente”, lo que “implica que no habrá camino del medio”.

“Una transformación en materia de salud va a requerir enfrentar a determinados grupos de poder que están militando para la mercantilización. Generar las medidas que tenemos que generar en vivienda implica enfrentar sectores inmobiliarios, y defender los derechos laborales en este escenario internacional va a costar el doble. Entonces, tenemos que encontrar un discurso que convoque a redoblar la lucha y la militancia. Perdemos mucho del terreno si sólo pensamos que lo que está en discusión es un problema de gestión”, sostuvo.

Frente a las casi 150 personas que fueron al acto, Andrade calificó a los precandidatos de la oposición de “menjunje complicado”. Dijo que el PN a la vez que se opone al voto en el exterior presenta a Juan Sartori, una persona que vivió fuera del país gran parte de su vida.

Andrade llamó a los militantes a tener memoria y recordar que Julio María Sanguinetti es el mismo que fue presidente cuando “en las razias asesinaron a Guillermo Machado, un obrero de la construcción”; “el mismo que al otro día que se votó la impunidad mandó una carta felicitando al Círculo Militar, esa cueva de fascistas que todavía tenemos en Uruguay; el mismo que tiene tan poca vergüenza que piensa que nos olvidamos de todo, que 30 años después sale a decir que los desaparecidos son causa sagrada, cuando no movió un meñique para aplicar el artículo cuarto de la Ley de Caducidad”.

Además, dijo que Cabildo Abierto es un partido “fascista” y que Manini Ríos “salió del armario” luego de que Jair Bolsonaro ganara en Brasil. “Cuando sale algún dirigente como [Luis] Lacalle Pou a decir que hubo buenos y malos de los dos lados, tenemos que aclarar que de un lado había terrorismo de Estado y del otro lado, resistencia democrática del pueblo uruguayo, que se jugó la ropa para recuperar la democracia”, agregó.

Sobre el retiro de Petrobras de Uruguay, dijo que “es clarísimo” que hacía años que la empresa estaba “en esa circunstancia”. “Es hora de que pensemos en cómo el Estado se hace cargo de un área que es estratégica. Siempre estuve en contra de lo que fue la privatización del gas en la década de los 90, y acompañamos las movilizaciones en contra”, recordó.