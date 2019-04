Bayardi y Berterreche asumen el lunes en el Ministerio de Defensa

Desde que el entonces ministro de Defensa Nacional, Jorge Menéndez, y el subsecretario Daniel Montiel renunciaron a sus cargos, a comienzos de esta semana, los nombres que sonaron con más fuerza para ocupar los respectivos lugares fueron el de José Bayardi, dirigente de la Vertiente Artiguista y presidente de la Comisión de Asuntos y Relaciones Internacionales del Frente Amplio, y el senador Andrés Berterreche, integrante del Movimiento de Participación Popular (MPP). Ayer de mañana, en una reunión en la residencia de Suárez y Reyes, el presidente Tabaré Vázquez recibió a ambos y formalizó la designación. El lunes asumirán el cargo junto con el nuevo comandante en jefe del Ejército, Claudio Feola.

A la salida de la reunión, Bayardi habló con la prensa y sostuvo que estaba “tranquilo, retirado”, pero ante la llamada del presidente aceptó la “responsabilidad”. El nuevo mandatario entiende que la situación actual no es de “crisis”. “Yo no hablaría de crisis. Tengo 63 años. Viví otras situaciones de crisis. La institucionalidad democrática en Uruguay es una institucionalidad democrática fuerte, que ha tenido que tomar resoluciones, y esas resoluciones se han tomado. La subordinación militar al mando del poder político no está en cuestión, por lo que yo no hablaría de crisis”, sostuvo.

Sobre la situación actual de las Fuerzas Armadas (FFAA) tras los cambios de conducción, Bayardi dijo que está “tomando nota” y que luego estudiarán con detenimiento la situación. También sostuvo que eligió trabajar con Berterreche, porque pensó que “él era el compañero que quería como subsecretario”. Finalmente, aseguró que la “institucionalidad democrática” debe trascender a los actuales dirigentes políticos y a los gobiernos, porque es un “legado” para las próximas generaciones.

Bayardi había estado en esa cartera en el primer gobierno de Vázquez: primero fue designado subsecretario y luego del retiro de la ministra Azucena Berrutti asumió la titularidad del ministerio desde febrero de 2008 hasta agosto de 2009. También fue ministro de Trabajo y Seguridad Social durante el gobierno de José Mujica. Berterreche, por su parte, ingresó al Senado cuando el titular de la banca, Mujica, renunció a esa investidura en agosto del año pasado. El dirigente del MPP fue subsecretario del Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca en el primer gobierno frenteamplista, y luego asumió, tras la renuncia de Ernesto Agazzi, la titularidad de esa cartera (2009-2010).