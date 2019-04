Blancos comienzan a analizar la Concertación en Montevideo

El Honorable Directorio del Partido Nacional (PN) comenzará hoy a estudiar la propuesta hecha por dirigentes del Partido Colorado para reeditar en Montevideo el Partido de la Concertación, que en las elecciones departamentales de 2015 les permitió a blancos y colorados acumular votos para competir con el Frente Amplio en la capital (aunque, dentro de ella, quedaron en minoría, ya que sus candidatos –el nacionalista Álvaro Garcé y el colorado Ricardo Rachetti– sumaron menos votos que el entonces independiente Edgardo Novick).

La mesa del directorio, integrada por su presidenta, Beatriz Argimón, y los secretarios Pablo Abdala y Pablo Iturralde, presentará un informe en la sesión de hoy sobre la reunión llevada a cabo la semana pasada con dirigentes del partido Colorado (PC), aunque según Abdala es poco probable que se tome una decisión hoy mismo. “Seguramente se definirá un procedimiento o rumbo”, estimó el diputado, y admitió que las “mayores dudas” surgieron en relación con la “perentoriedad de los plazos y las eventuales dificultades de implementación”, dado que el 31 de mayo vence el plazo para presentar las listas ante la Corte Electoral.

La idea de reeditar la Concertación ya cuenta con el respaldo expreso del senador, precandidato y líder de Todos, Luis Lacalle Pou, pero su inmediato seguidor en todas las encuestas, el senador Jorge Larrañaga (Juntos), todavía no se ha expresado al respecto. Incluso otros dirigentes que en 2015 no habían estado de acuerdo con la Concertación, como Iturralde (Mejor País), ahora parecen más proclives a apoyar esa alianza: “A priori no me opongo, no digo ni que sí ni que no. Hay que estudiarlo como un instrumento. La vez pasada creo que fue algo muy en contra, pero ahora se estudia la posibilidad de armar una alternativa en Montevideo, no solamente juntarnos para que no gane la izquierda”, dijo el legislador a la diaria.

Pero así como Alianza Nacional (AN), el sector de Larrañaga, no se ha definido, uno de sus principales baluartes en Montevideo, el diputado Jorge Gandini, ha sido el dirigente nacionalista que se ha mostrado más en contra de la iniciativa, y adelantó la semana pasada que se retirará del Directorio cuando se discuta. “Seguimos analizando el tema. Queremos escuchar a los compañeros y es importante procesar la discusión colectivamente”, dijo Abdala, sobre la postura de su sector, AN. El mes pasado, Larrañaga fue consultado al respecto y se limitó a decir que había que concentrarse en la elección nacional, y que el asunto de la Concertación tenía que definirlo el directorio.

En filas coloradas la cosa esta vez parece más sencilla que cinco años atrás (cuando se opuso duramente a la Concertación el diputado Fernando Amado, hoy alejado del PC), e incluso que en tiendas nacionalistas. En la sede de la calle Andrés Martínez Trueba no hay grandes obstáculos a la alianza, y los tres principales precandidatos: Julio María Sanguinetti, Ernesto Talvi y José Amorín Batlle, ya se han pronunciado a favor de la herramienta. El ex diputado Fitzgerald Cantero dijo a la diaria que lo más probable es que el Comité Ejecutivo Nacional del partido apruebe la reserva de nombres y la presentación del lema antes del 31 de mayo, y que la decisión final de si se comparece en las departamentales de 2020 con el Partido de la Concertación sea tomada luego de junio por la nueva convención, cuyos integrantes se elegirán en las internas.